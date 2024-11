5 фактов о похудении, о которых следует знать для эффективного контроля веса

Нередко после очередных обещаний и откладывания на понедельник, энтузиазм к похудению и здоровому питанию может угаснуть. Однако, если знать о неочевидных факторах, которые влияют на набор веса, контролировать форму может быть значительно легче.

В Eat This, Not That рассказали, что именно может помочь во время похудения и почему стоит присмотреться к своим привычкам. Рекомендуем ознакомиться с этим списком советов, которые действительно помогут вам быстрее сбросить лишние килограммы.

Алкоголь даже в маленьких дозах опасен для фигуры

Чтобы поддерживать вес, ограничьте потребление алкоголя до 1 напитка в день для женщин и 2 для мужчин. Однако даже эти нормы могут негативно повлиять на результаты похудения. В частности, исследования показали, что алкоголь связан с увеличением веса из-за его влияния на обработку сахара печенью и усвоение питательных веществ. Кроме того, алкоголь может снижать способность организма сжигать калории.

Гаджеты для фитнеса способствуют похудению

Выбор цифровых инструментов для отслеживания калорий, активности или сна может помочь эффективнее терять вес. Эти инструменты удобны и позволяют вести учет в любое время. Поэтому, попробуйте найти решение, которое подойдет именно вам, чтобы сделать процесс легче и эффективнее.

Старение не повод отказываться от фитнес-целей

Большинство людей склонны верить, что набор веса с возрастом неизбежен. Однако исследования показывают, что люди старшего возраста, которые меняли свои привычки, смогли достигать таких же результатов в снижении веса, как и молодые. Поэтому, сосредоточьтесь на здоровом питании и регулярной физической активности, что поможет сбросить и поддерживать вес.

Отказ от ужина негативно влияет на вес

Распределение калорий в течение дня может быть более эффективной стратегией для контроля веса. Исследование, в котором участвовали 25 000 студентов показало, что те, кто пропускал обед, набирали вес на 10% больше, чем те, кто полноценно ужинал. Поэтому, сосредоточьтесь на сбалансированном питании во время всех приемов пищи.

Потеря веса помогает бороться с вирусами

Избыточный вес и ожирение повышают риск многих заболеваний, включая диабет, некоторые виды рака и COVID-19. Кроме того, лишний вес может повысить воспаление, что негативно влияет на иммунную и эндокринную системы. Именно потеря веса может уменьшить эти риски и снизить вероятность серьезных осложнений при заболевании.

