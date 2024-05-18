5 фруктов, которые лучше всего употреблять летом

Важно поддерживать хорошее самочувствие и надлежащее увлажнение организма в летние дни. Одним из эффективных способов борьбы с жарой является включение в рацион фруктов, богатых питательными веществами. News Bytes рассказал о тех, которые идеально подходят для потребления в этот сезон.

Сливы

Сливы рекомендуем из-за их питательной ценности и низкой калорийности. Они богатые пищевыми волокнами, сорбитами и изотинами, способствуют пищеварению и могут облегчить дискомфорт при запорах. Кроме того, эти сочные фрукты обладают свойствами, которые могут помочь предотвратить такие заболевания, как диабет 2 типа и рак.

Ежевика

Ежевика, которая считается источником питательных веществ, является отличным вариантом для поддержания здоровья летом. Насыщенные витаминами К и С, магнием, железом и клетчаткой эти ягоды прекрасно помогают бороться с экстремальными температурами. Ежевика также способствует улучшению здоровья мозга и зубов.

Арбуз

Для оптимального увлажнения организма арбузы – идеальный выбор, ведь они на 91% состоят из воды. Кроме того, что невероятно освежают, они содержат витамины А, В6, С, аминокислоты и основные минералы, такие как кальций, калий, магний и железо.

Манго

Помимо великолепного вкуса, манго содержит жизненно важные питательные вещества, такие как калий, магний, кальций, витамины А, С и D. Оно укрепляет иммунитет и помогает поддерживать здоровый уровень холестерина и артериального давления.

Папайя

Богатый клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, этот фрукт является бесценным источником питательных веществ. Его потребление может укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение, зрение и здоровье кожи, а также способствовать похудению. Кроме того, он может облегчить менструальную боль.

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