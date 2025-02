5 компонентов полезного смузи: как приготовить коктейль для похудения

Чтобы улучшить свою жизнь и достичь целей по снижению веса, просто возьмите блендер и приготовьте смузи, которое поддерживает здоровье. Следуя нескольким простым правилам, вы сможете избежать ошибок, которые могут помешать вашему прогрессу, а именно: используйте здоровые жиры, клетчатку и белок, чтобы смузи был полезным и не увеличивал количество калорий.

Помните, что в смузи не должен быть сахар, иначе это приведет к резким скачкам уровня сахара в крови. Что добавить в смузи, чтобы улучшить его пищевую ценность, рассказали в Eat This, Not That.

Несладкое ореховое молоко

Выбирайте ореховое молоко без сахара и консервантов для основы смузи, чтобы избежать лактозы и неприятных симптомов, таких как вздутие живота. Ореховое молоко из миндаля или кешью содержит полезные витамины и минералы, которые поддерживают здоровье и подходят для веганов. Эти заменители молока также менее калорийны и содержат меньше сахара, что делает их идеальными для похудения.

Протеиновый порошок

Добавьте в свой коктейль по 1-2 мерные ложки несладкого протеинового порошка, чтобы повысить чувство насыщения и снизить аппетит. Используйте растительные порошки, содержащие смеси гороха, конопли и сои, чтобы получить полный набор аминокислот для поддержания мышц и ускорения метаболизма.

Овощи

Не забывайте добавлять овощи в смузи, ведь это отличный способ получить нужную норму потребления клетчатки. Листовая зелень, как капуста и шпинат, богата витамином К и клетчаткой, что помогает в снижении веса. Кроме того, включение овощей в смузи также может снизить риск увеличения веса и улучшить общее здоровье.

Продукты с содержанием полезных жиров

Добавляйте полезные жиры в смузи для лучшего чувства сытости и усвоения витаминов. Можно использовать четверть авокадо, 5 мл кокосового масла или 15 г арахисового масла. Это поможет поддержать здоровье и будет способствовать похудению.

Источники клетчатки

Чтобы увеличить потребление клетчатки до рекомендованных 28 г в день, добавляйте в смузи соответствующие продукты. Семена льна, чиа или конопляные семена — это отличные варианты, которые не изменят вкус вашего напитка, но добавят ему важные нутриенты. Кроме того, увеличение потребления клетчатки всего на 4 г ежедневно может способствовать снижению веса на 1,5 кг за 6 месяцев.

