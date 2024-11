Смузи, которое следует пить, чтобы прожить дольше

Долгая жизнь зависит не только от генетики, но и от ежедневных привычек и питания. В частности, диета, богатая цельными зернами, овощами, фруктами, орехами и рыбой, может значительно снизить риск преждевременной смертности.

Поэтому, чтобы начать день правильно, стоит включить в завтрак продукты, которые богаты питательными веществами, способствующими долголетию. В Eat This, Not That поделились рецептом вкусного и быстрого в приготовлении смузи, которое поможет поддержать здоровье.

Чтобы приготовить вкусный коктейль молодости, взбейте в блендере йогурт, шпинат, чернику, миндаль и семена чиа. Такие ингредиенты обогатят утренний напиток антиоксидантами, белками и полезными жирами. Это вкусный способ включить полезные продукты для долголетия в свой завтрак.

Пропорции для приготовления смузи

1/2 стакана черники

1 горсть шпината

2 столовые ложки семян чиа

1 столовая ложка миндального масла

1/4 стакана йогурта

1 чашка миндального молока

1/2 стакана льда

Польза продуктов в составе смузи

Йогурт. Содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, улучшают пищеварение, снижают воспаление и могут способствовать долголетию.

Шпинат. Богат антиоксидантами, снижает риск рака и сердечных заболеваний, поддерживая общее здоровье.

Черника. Содержит флавоноиды, которые связывают с продлением жизни и уменьшением риска смертности.

Миндаль. Предоставляет клетчатку, белок и полезные жиры, помогающие продлить жизнь и снижающие риск смертности.

Семена чиа. Всего в 2 ложках семян содержится 10 г клетчатки, что снижает риск преждевременной смерти.

