5 лучших доказанных преимуществ куркумы для здоровья

Куркума, широко используемый ингредиент индийской кухни, имеет огромный потенциал как суперпродукт. Благодаря своим замечательным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам эта золотистая специя привлекла внимание поклонников здорового образа жизни во всем мире. News Bytes рассказал о пяти лучших доказанных преимуществах куркумы для здоровья.

Защита сердца

Хроническое воспаление стало основной причиной сердечных заболеваний, представляющих наибольшую угрозу для жизни человека. Включая куркуму в свой рацион, вы можете значительно снизить риск таких недугов. Кроме того, специя способствует улучшению состояния оболочек кровеносных сосудов, обеспечивая здоровье сердца.

Контроль уровня холестерина

Высокий уровень холестерина часто является следствием повышенного уровня сахара в крови. Исследование продемонстрировало, что ежедневное употребление 500 мг куркумина снизило уровень общего холестерина более чем на 11% и повысило уровень ЛПВП (хорошего холестерина) на впечатляющие 29% всего за одну неделю.

Избавиться от лишних килограммов

Чрезмерный стресс провоцирует накопление жировых клеток, как правило, в области живота. Благодаря уникальной способности куркумы уравновешивать гормоны стресса, она становится эффективным средством для предотвращения накопления нежелательных жировых отложений.

Укрепление здоровья мозга и улучшение состояния кожи

Установлено, что куркумин оказывает положительное влияние на работу мозга, повышая уровень белка под названием BDNF. Он, как известно, улучшает память, настроение и когнитивные способности, снижая риск развития болезни Альцгеймера и депрессии. Кроме того, антиоксидантные и противовоспалительные свойства куркумы снижают риск возникновения различных кожных заболеваний, включая акне.

Другие свойства

Кроме преимуществ, упомянутых выше, куркума обладает множеством других полезных для здоровья свойств. Она помогает сбалансировать уровень сахара в крови, облегчает боли в суставах, выводит токсины из организма, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, способствует качественному сну и даже защищает от рака. Рекомендуется употреблять 500-1 000 мг куркумы каждый день, чтобы получить все преимущества этого продукта.

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