5 лучших специй, которые могут помочь сбросить лишние килограммы

Чтобы улучшить вкус блюда, не стоит добавлять в него много соли. Вы можете обогатить пищу специями и ароматными травами, поскольку это значительно полезнее и может повлиять на ваше здоровье, в частности, на кровеносные сосуды, вздутие живота и долю висцерального жира на животе.

Постарайтесь уменьшить потребление натрия на 1000 мг в день и начните использовать специи в приготовлении своих любимых блюд. Какие специи и пряности достойны внимания во время похудения, рассказали в Eat This, Not That.

Имбирь

Добавьте имбирь в свой рацион, чтобы улучшить желудочно-кишечные симптомы. В частности, он может облегчить боль в животе и ускорить опорожнение желудка. Используйте свежий натертый имбирь в маринадах и салатах или выбирайте имбирный чай для облегчения пищеварения.

Черный перец

Пиперин - это натуральное соединение черного перца, которое может помочь в уменьшении жировых отложений на животе. Он также используется в традиционной медицине для борьбы с воспалениями и проблемами пищеварения. Исследования показали, что пиперин может снижать образование новых жировых клеток, что положительно влияет на размер талии и уровень холестерина в крови. Добавляйте его в блюда, такие как жареное мясо и салаты, чтобы поддержать здоровье.

Корица

Добавляйте корицу в свои блюда, чтобы воспользоваться ее антиоксидантами, которые улучшают чувствительность к инсулину. Она может помочь уменьшить накопление жира на животе и стабилизировать уровень сахара в крови. Чтобы контролировать аппетит и уменьшить тягу к сладкому, просто посыпьте корицей утреннюю овсянку или добавьте ее в смузи или кофе.

Кайенский перец

Добавляйте капсаицин, соединение из перца чили, в рацион, чтобы уменьшить жир на животе, подавлять аппетит и повышать термогенез. Ежедневное потребление капсаицина улучшает потерю абдоминального жира и может снизить потребление калорий на следующих приемах пищи. Вы можете употреблять острый соус, но не забывайте контролировать содержание натрия в нем.

Горчица

Добавьте горчицу в блюда, чтобы повысить метаболизм до 25% после еды. Даже 1 чайная ложка, содержащая около 5 калорий, может существенно помочь. Выбирайте натуральную горчицу без добавок, избегая медовых вариантов.

