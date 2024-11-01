5 лучших тренировок для тонкой и утонченной талии. Видео
Если вы хотите стройной талии и изящных форм, недостаточно выполнять только упражнения на пресс. Включайте в свой тренировочный план упражнения со свободным весом, которые помогут сжечь жир и нарастить мышцы.
Такой подход позволит вам улучшить форму тела и подчеркнуть мышцы кора. Предлагаем ознакомиться с 5 эффективными упражнениями от Eat This, Not That, которые вам следует добавить в свой график.
Тренировка №1
Скручивание. Сядьте на пол с поднятыми ступнями, немного отклонитесь назад и держите прямой позвоночник. Поверните туловище вправо, вернитесь в центр и повторите слева. Выполняйте по 15-20 повторений на каждую сторону в 3 подходах.
Взвешенные повороты. Сядьте на пол, согните колени и приподнимите ступни, держа вес (мяч или гирю) в руках. Поверните туловище, опуская вес к земле у бедра, а затем вернитесь назад. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений с каждой стороны.
Высокие повороты. Сядьте на пол, приподнимите ступни и держите свободный вес в руках. Поверните туловище, опуская вес к бедру и вернитесь назад. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.
Тренировка №2
Наклоны гантелей в стороны. Встаньте прямо, держа гантель в правой руке, а ноги на ширине бедер. Наклонитесь вправо, опуская гантель до колена, а левую руку вытяните. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений с каждой стороны.
Боковые наклоны гантелей сидя. Сядьте на скамью, держа гантель в одной руке, ноги вместе, а ступни на полу. Наклонитесь в сторону, опуская гантель до колена и вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений в каждую сторону.
Боковые наклоны гантелей над головой. Держите гантель над головой и наклонитесь в сторону. Затем вернитесь в исходное положение и выполните три подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.
Тренировка №3
Дровосеки. Выполните диагональный подъем гантели: встаньте на ширине плеч, держите вес рядом с бедром и поднимите его к противоположному плечу, вращая туловище. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений для каждой стороны.
Дровосеки с медболом. Встаньте, держа ноги на ширине плеч, а медицинский мяч у бедра. Поднимите мяч по диагонали к противоположному плечу и вернитесь назад, выполняя 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.
Дровосеки сидя. Сядьте на скамью с ногами на полу и гантелями в руках. Поднимайте вес по диагонали от бедра к противоположному плечу. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.
Тренировка №4
Скручивание с гантелями стоя. Станьте прямо с гантелями в правой руке, поставив ноги на ширине бедер. Поднимите правую руку с гантелями над головой, сведите правое колено к правому локтю, сгибая боковую талию и вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.
Боковые скручивания. Встаньте прямо с гантелью в одной руке, поставив ноги на ширине бедер. Наклонитесь в сторону, притягивая локоть к бедру, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений для каждой стороны.
Боковое скручивание на коленях. Станьте на колени с гантелью в одной руке, держа другую руку вытянутой для равновесия. Наклонитесь вбок, притягивая локоть к бедру. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.
Тренировка №5
Боковая планка с гантелями. Займите положение боковой доски, опираясь на левый локоть, а правой рукой держите гантель. Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений, подтягивая гантель к бедру и контролируя движение.
Ряды с гантелями в боковой планке. Для повышения сложности выполняйте гребки с гантелями в боковой планке, приподняв ноги на скамью или ступеньку. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону.
Подтягивание гантелей в планке. Встаньте в позицию планки с гантелями в руках. Выполняйте гребки, подтягивая одну гантель к бедру, стабилизируя противоположную руку. Изменяя стороны, выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону.
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