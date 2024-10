5 тренировок с собственным весом, которые быстро борются с лишним весом. Видео

Тренировки с собственным весом - это эффективный способ сжигания калорий и укрепления всего тела. Они задействуют и прорабатывают несколько групп мышц, требуя при этом минимум оборудования.

В Eat This, Not That поделились 5 тренировками с собственным весом, которые способны улучшить силу, выносливость и сердечно-сосудистое здоровье. Добавьте их в свой режим и помните о правильной технике выполнения, постепенно увеличивайте нагрузку для достижения лучших результатов.

Тренировка №1: Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

Прыжки с приседаниями. Встаньте с ногами на ширине плеч и садитесь в приседания, держа спину прямо. Совершите взрывной прыжок вверх, вытягивая руки над головой, а затем мягко приземлитесь после чего, сразу переходите к следующему приседанию.

Берпи. Встаньте на ноги, опуститесь в приседания с руками на полу, а затем перейдите в положение отжимающей планки. После отжима прыгните назад, присядьте и выполните прыжок с поднятыми руками над головой.

Альпинисты. Начните в положении планки, подтягивайте колено к груди, быстро меняя ноги. Выполняйте упражнение с высокой интенсивностью для активации сердечных мышц.

Планка Джеки. Начните с положения доски, широко разводя ноги, а затем вернитесь в исходное положение. Держите мышцы пресса в тонусе во время выполнения упражнения.

Тренировка №2: Высокоинтенсивная тренировка Табата

Выпады в прыжках. Начните с позиции выпада, подпрыгните, сменив ноги в воздухе и мягко приземлитесь.

Отжимания. Выполните отжимания, начиная с позиции планки. Согните локти, опустив тело к полу, а затем вернитесь в исходную позицию.

Велосипедное скручивание. Лягте на спину, поднимите руки за голову и подтяните колено к груди, поворачивая туловище. Чередуйте стороны, выполняя циклические движения.

Планка с приседаниями. Начните с позиции планки. Прыгайте ногами вперед в приседе, затем вернитесь в планку.

Тренировка №3: Круговая тренировка

Прыжки. Держите ноги вместе, а руки по бокам. Прыгайте, расставляя ноги и поднимая руки над головой. Затем вернитесь в исходное положение.

Приседания. Встаньте на ноги на ширине плеч и выполните приседания. Затем поднимитесь, активируя ягодичные мышцы.

Отжимания до боковых планок. Выполните стандартное отжимание, затем перейдите в боковую планку с поднятой рукой. Вернитесь в позицию для отжиманий и повторите с другой стороной.

Скакалка. Прыгайте на скакалке в течение 1 минуты, воображая или используя реальную веревку. Перенесите ее через голову и перепрыгните через нее.

Тренировка №4: Метаболическая кондиция всего тела

Прыжки на подъем. Встаньте перед стойкой платформой и прыгни на нее, приземляясь обеими ногами. Вернитесь назад и сразу переходите к следующему прыжку.

Подтягивания с собственным весом. Займите позицию планки и подтягивайте один кулак к бедру, держа тело стабильным. Чередуйте стороны, выполняя движения контролируемо.

Подтягивание в прыжках. Найдите горизонтальную перекладину, прыгните и подтягивайте подбородок к ней, а затем медленно опуститесь вниз.

Скручивание. Сядьте на землю с изогнутыми коленями, немного наклонившись назад. Поверните туловище, касаясь земли с обеих сторон.

Тренировка №5: Кардио

Спринт на месте. Встаньте на ноги на ширине бедер и приподнимите колени как можно выше, бегая на месте.

Прыжки с подгибанием. Встаньте с ногами на ширине бедер и подпрыгните, подтягивая колени к груди.

Быстрые ноги. Станьте на ширине плеч и быстро постучите ногами, не поднимаясь. Держитесь в низком положении.

Силовое отжимание. Начните в положении планки и выполните взрывное отжимание, отрывая руки от пола вверху. Это поможет улучшить силу и выносливость.

