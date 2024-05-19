5 освежающих свекольных напитков, которые стоит попробовать

Свекла, богатая питательными веществами корнеплод, содержащая незаменимые витамины B9 и C, марганец, калий и железо, часто остается незамеченной, несмотря на ее чрезвычайную пользу для здоровья. По словам News Bytes, возможно включить свеклу в свой рацион с помощью вкусных и приятных напитков.

Свекольная газировка

Возьмите по 1/4 стакана кубиков свеклы, ананаса и яблок. Добавьте соль по вкусу и смешайте с 3 стаканами охлажденного спрайта и 1,5 стаканами холодной воды. Хорошо перемешайте, и ваш восстановительный свекловичный газированный напиток готов к употреблению.

Свекольный коктейль

Для ищущих яркий коктейль это фантастический выбор. Смешайте 1,5 стакана арака, 1 стакан домашнего свекольного сока, 3 столовых ложки лимонного сока, листьев мяты и 1/2 стакана сладкого сиропа.

Энергично взболтайте со льдом в шейкере до полного смешивания. Процедите в стакан и вы можете наслаждаться этим бодрым напитком во время непринужденной встречи или уютного киносеанса.

Яблочно-имбирно-свекольный смузи

Наслаждайтесь питательным напитком с сочетанием вкусов, приготовив этот смузи. Возьмите 1 свеклу, 1 яблоко, немного моркови, 1 столовую ложку имбиря, небольшую чашку кубиков льда и охлажденную воду. Смешивайте все ингредиенты в течение 30 секунд до получения густой консистенции.

По желанию можете добавить подсластители. Вы можете употреблять его сразу или поставить на время в морозильную камеру, чтобы приготовить ледяное лакомство.

Лимонно-имбирный свекольный сок

Воспользуйтесь преимуществами свеклы, приготовив этот освежающий и пикантный сок. Вам понадобятся 2 свеклы, 1 огурец, 1/2 столовой ложки имбиря и 2 столовых ложки лимонного сока. Просто нарежьте овощи и положите их в соковыжималку.

Как только вы получите фреш, добавьте к нему лимонный сок. Добавьте сахар или черную соль, чтобы отрегулировать вкус в соответствии с вашими предпочтениями. Наслаждайтесь этим тонизирующим напитком как отличным способом включить пользу свеклы в свой ежедневный рацион.

Свекольный молочный коктейль

Попробуйте сливочный и восхитительный молочный коктейль со свекольным настоем по этому быстрому рецепту. Возьмите 1 свеклу, 1/2 стакана холодного молока, 1 шарик ванильного мороженого и 1 столовую ложку сахара.

Почистите и нарежьте свеклу, затем отварите ее в скороварке и дайте ей остыть. Его следует переложить в блендер вместе с другими ингредиентами (за исключением мороженого). Взбейте до однородной кремообразной смеси.

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