5 пищевых привычек, которые могут привести к выпадению волос

Здоровье волос в значительной степени зависит от образа жизни, в частности – от ежедневного рациона. Хотя генетика может играть ведущую роль в выпадении волос, правильное питание способно поддержать их рост и укрепить волосяные фолликулы.

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Некоторые распространенные пищевые привычки могут незаметно вредить вашей прическе. Издание eatthis.com опубликовало пять привычек, которые могут провоцировать потерю волос.

1. Строгое ограничение калорий

Чрезмерное сокращение калорий в рационе – один из факторов, которые могут вызвать выпадение волос. Организму нужна энергия для всех процессов: от движения и дыхания до обеспечения роста волос. Если вы длительное время потребляете значительно меньше калорий, чем требуется для базовых потребностей, организм начинает "экономить" ресурсы, и страдают даже такие процессы, как обновление волос.

Исследования подтверждают, что жёсткие диеты и экстремальное ограничение пищи могут приводить к выпадению волос. Вероятной причиной является дефицит питательных веществ, в частности тех, которые нужны для питания волосяных фолликулов.

2. Недостаток белка в питании

Недостаточное поступление калорий часто сопровождается низким уровнем потребления белка – одного из ключевых элементов для поддержания тканей организма. Белок не только помогает восстанавливать клетки, но и является строительным материалом для волос.

Волосы в основном состоят из кератина – типа белка, который синтезируется в организме из питательных веществ, поступающих с пищей. Если белка в рационе недостаточно, организм не способен поддерживать здоровый рост волос, что впоследствии может привести к их истончению и выпадению.

3. Недостаток цинка

Цинк – микроэлемент, который участвует в работе более 100 ферментов. Его роль охватывает поддержку иммунной функции, синтез ДНК, восстановление тканей и формирование белков.

При его недостатке организм начинает сигнализировать о проблемах, в том числе и через потерю волос. Алопеция, или облысение, – одно из возможных последствий дефицита цинка, что связано с нарушением процессов построения белков. Хорошей новостью является то, что некоторые научные работы указывают: если дефицит цинка стал причиной потери волос, прием добавок может помочь восстановить их рост.

4. Дефицит железа

Еще один важный минерал для организма – железо. Его основная функция заключается в транспортировке кислорода эритроцитами (красными кровяными тельцами) ко всем тканям, в том числе – к коже головы и фолликулам.

Когда уровень железа снижается до критических отметок, снабжение кислородом нарушается, что непосредственно влияет на состояние волос. Согласно исследованию, опубликованному в 2013 году, именно у женщин дефицит железа оказался более частой причиной выпадения волос, чем у мужчин. Менее чем у 23% мужчин с выпадением волос наблюдался дефицит этого микроэлемента. В связи с этим авторы исследования рекомендуют проверять уровень железа в крови при проблемах с волосами.

5. Избыточное потребление добавок

Если недостаток питательных веществ в рационе может вызвать проблемы с волосами, то и чрезмерное употребление витаминов и минералов также несет опасность. В частности, превышение дозы селена, витаминов A и E может вызвать выпадение волос и другие признаки токсичности.

Одно из исследований, анализировавшее этот феномен, подчеркивает: прием большого количества добавок без имеющегося дефицита не только не имеет смысла, но и может навредить. По этой причине специалисты советуют перед началом употребления витаминов обязательно проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы. По словам диетологов, добавки стоит использовать тогда, когда выявлен недостаток конкретных веществ, а не как модный тренд.

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