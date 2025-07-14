5 пищевых врагов долголетия: что нужно вычеркнуть из рациона уже сегодня

Что мы едим каждый день, напрямую влияет на наше здоровье и продолжительность жизни. Некоторые продукты, особенно те, что прошли интенсивную обработку, могут значительно повысить риск хронических заболеваний и преждевременной смерти.

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Эксперты клиники Майо назвали категории еды, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить молодость и энергию на долгие годы. Издание eatthis.com опубликовало пять главных виновников, которых лучше избегать на пути к долгой жизни.

1. Чрезмерно обработанные продукты: главная угроза на тарелке

Не все продукты с этикеткой "обработанные" одинаково вредны. К легко обработанным относятся, скажем, замороженное мясо или овощи в банках. Но совсем другое дело – это продукты глубокой переработки: хлеб, полуфабрикаты, снеки, фастфуд. Они часто содержат много насыщенных жиров, сахара, а клетчатки в них – минимум.

"С точки зрения пищевой ценности, продукты с минимальной степенью обработки обычно содержат те же полезные элементы – витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку – что и необработанные. А вот ультраобработанные часто перегружены калориями, но обеднены питательными веществами", – объясняет диетолог Кэтрин Зерацки.

Исследование, опубликованное в журнале Mayo Clinic Proceedings, установило: чем больше человек потребляет подобных продуктов, тем выше становится риск смертности.

2. Красное мясо, прошедшее обработку: путь к серьезным заболеваниям

Колбаса, бекон, ветчина, сосиски, мясные консервы, а также все виды соленого, ферментированного или копченого мяса относятся к категории обработанного красного мяса. По словам диетолога Лизы Торборг, большое исследование с участием более 1,5 миллиона человек, которое длилось от 5,5 до 28 лет, показало: регулярное потребление таких продуктов повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии (особенно рака толстой кишки) и преждевременной смерти.

Причина в том, что подобные мясные изделия часто содержат значительное количество насыщенных жиров, натрия, нитратов и нитритов – веществ, ассоциирующихся с риском серьезных заболеваний.

3. Жареное: вкусно, но опасно

Хотя жареная пища привлекает вкусом, она представляет значительную угрозу для здоровья. Употребление жареного ассоциируется с развитием диабета 2 типа, сердечных недугов, а также с сокращением продолжительности жизни.

"Наш организм не приспособлен к тому, чтобы справляться с такими объемами жареной пищи. Это все равно, что заливать бензин в дизельный двигатель", – говорит кардиолог Стивен Копеки.

4. Сахар, которого не видно: добавленный – наиболее вредный

Многие продукты содержат добавленный сахар – от широко известного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы до, казалось бы, "натуральных" вариантов вроде сиропа агавы, финикового сиропа или сахарного тростника. Однако все они повышают калорийность пищи и вредят здоровью.

Согласно журналу Mayo Clinic Proceedings, снижение потребления добавленного сахара, в частности фруктозы, уменьшает вероятность развития диабета и даже может продлить жизнь. В исследовании отмечается: "Ограничение потребления напитков и продуктов, содержащих добавленную фруктозу, является одной из самых эффективных индивидуальных стратегий для сохранения здоровья в долгосрочной перспективе".

5. Алкоголь: даже в малых дозах – риск

Многие считают, что умеренное потребление алкоголя – безопасно. Однако эксперты клиники Майо предупреждают: даже один алкогольный напиток в день повышает риск возникновения некоторых видов онкологии, включая рак пищевода.

А чрезмерное употребление алкоголя вообще имеет целый ряд опасных последствий – от панкреатита и поражения печени до сердечной недостаточности, инсульта, нарушений в работе мозга и даже суицида. Особенно серьезные последствия могут возникнуть у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми проблемами.

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