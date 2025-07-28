5 полезных вкусностей, которые помогут обуздать тягу к сладкому

Обычная тяга к сладкому часто становится вызовом для тех, кто стремится питаться здорово. Отказ от сахара может быть сложным, особенно во время праздников и встреч с близкими.

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Но существуют полезные альтернативы, которые помогут утолить сладкий голод без вреда для организма. Издание eatthis.com делится пятью лучшими лакомствами, которые поддерживают здоровый рацион и борются с желанием съесть что-то сладкое.

Батончики

Мини-батончики Kind Minis – полезный спутник в перерывах между приемами пищи. Они содержат не более 100 калорий, сделаны из натуральных ингредиентов, таких как орехи и сухофрукты, и являются отличным вариантом для повседневного перекуса.

Вкусы разнообразные – темный шоколад, арахисовая паста, вишня с кешью. Один такой батончик содержит всего 90 калорий, 3 грамма белка, 4 грамма клетчатки и всего 3 грамма сахара.

Пудинг из семян чиа

Этот десерт – настоящее сокровище среди полезных сладостей, ведь основой являются семена чиа – один из самых мощных суперфудов природы. В двух столовых ложках – около 140 калорий, 11 граммов клетчатки, 4 грамма белка и 7 граммов полезных ненасыщенных жиров.

К тому же чиа – один из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, а еще оно содержит кальций. Веганский рецепт подходит для кето-диеты. В нем есть куркума и имбирь, которые известны своим мощным противовоспалительным эффектом.

Темный шоколад с миндалем

Когда хочется чего-то действительно шоколадного, трудно найти лучшую альтернативу. Темный шоколад Gatsby Almond имеет всего 70 калорий и всего 2 грамма сахара на порцию. Это удовольствие со вкусом и текстурой классического шоколада, но с пониженным содержанием калорий благодаря сочетанию алюлозы (натурального подсластителя) и кето-дружественного масла MCT.

Gatsby также выпускает классический молочный шоколад с мягким и нежным вкусом – еще один отличный вариант для тех, кто следит за своим рационом, но не хочет полностью отказываться от сладкого.

Свежие фрукты вместо печенья

Не секрет, что в период праздничного сезона нас окружают торты, печенье и пирожные. Вместо того чтобы попасть в ловушку чрезмерного потребления сахара, лучше обратиться к проверенному природному источнику сладостей – фруктов.

Диетологи советуют выбирать арбуз: он доступен в течение всего года, почти не содержит калорий, а еще богат водой и питательными веществами. Более того – исследования показывают, что арбуз может помочь регулировать уровень сахара в крови, снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать чувство сытости надолго.

Среди других любимых вариантов диетологов: кусочки ананаса, печеные яблоки со щепоткой корицы и свежая клубника.

Полезные альтернативы мороженому

Когда хочется чего-то холодного и сладкого – не стоит браться за ведро мороженого! Ведь как только начинаешь есть, очень сложно остановиться. Поэтому эксперты советуют отдавать предпочтение порционным вариантам.

Стоит обратить внимание на замороженный лед Outshine без добавления сахара. Они изготавливаются из натурального фруктового сока и имеют только 25 калорий и 1 грамм сахара на порцию. Еще один отличный вариант – греческие йогуртовые батончики Yasso, которые имеют шоколадный вкус без искусственных подсластителей, всего 80 калорий и 6 граммов белка.

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