5 популярных упражнений, которые вы выполняете неправильно

Если вы начали путь к здоровому образу жизни, недостаточно просто выполнять упражнения, поскольку важно соблюдать правильную технику для предотвращения травм. Однако, хотя бы как очевидно это не было, большинство людей часто допустить ошибки в популярных упражнениях, в частности выполняя выпады или приседания.

Чтобы сохранить эффективность и избежать повреждений, следует проанализировать свои тренировки ошибки и выполнить работу над ошибками. Что следует избегать и как правильно заниматься, рассказали в Eat This, Not That.

Становая тяга

Неправильное выполнение наклонов бедра или становой тяги может привести к округлению спины, нагружающей поясницу. Это может привести к слабости задней цепи и сухожилий, что влияет на двигательные возможности. Таким образом, важно держать спину ровной, опуская лопатки и акцентировать нагрузку на бедрах, а не на коленях.

Приседания

Округление спины во время приседаний может приводить к чрезмерной нагрузке на поясницу. Выполняя упражнение необходимо держать спину ровной, прижимая бедра назад, чтобы избежать этого негативного воздействия. Также важно держать колени на одной линии со вторым пальцем ноги для предотвращения проблем со щиколотками, бедрами и коленями.

Гребля

Гребля не должна управляться головой или плечами. Таким образом, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на спину и шею, начинайте движение от ног. Это позволит ногам более эффективно использовать свою силу.

Жим лежа

Чтобы увеличить нагрузку на плечи, во время жима штанги лежа разведите локти в стороны. Это может помочь увеличить мышечную активность в плечах. Однако важно избегать продолжительного использования этой техники с тяжелыми весами, чтобы избежать потенциальной травмы.

Бег

Во время бега важно держать правильную технику во избежание травм. Чрезмерная перезагрузка, когда ваша передняя ступня касается слишком далеко от вашего тела, может вызвать дискомфорт в бедрах и коленях. Также важно избегать слишком сильного удара пяткой, чтобы снизить нагрузку на суставы.

