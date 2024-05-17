5 поз йоги, которые могут помочь в борьбе с повышенной кислотностью желудка

Повышенная кислотность может быть тревожным состоянием, вызванным чрезмерной выработкой желудочных кислот, что приводит к ощущению жжения. Этот недуг часто провоцируют нездоровые пищевые привычки, такие как большие перерывы между приемами пищи и потребление жирной еды. News Bytes рассказал о пяти позах йоги, которые могут помочь в борьбе с этим состоянием.

Поза ветра (Паванамуктасана)

Эта поза известна своей эффективностью в решении проблем с газами и желудком. Чтобы выполнить Паванамуктасану, лягте на спину, положив руки по бокам и вытянув ноги. Подтяните правое колено к груди и сцепленными руками мягко прижмите бедро к животу. При этом старайтесь коснуться коленом лба.

Поза молнии (Ваджрасана)

Если вы боретесь с повышенной кислотностью, практика Ваджрасаны после еды может оказаться полезной. Сидя на ягодицах с согнутыми коленями и прямой спиной, вы увеличиваете приток крови к желудку, что способствует пищеварению. Положите ладони на колени и сосредоточьтесь на дыхании.

Поза верблюда (Уштрасана)

Чтобы выполнить эту позу станьте на колени, держитесь руками за пятки или лодыжки. Голову и шею наклоните назад и осторожно прогнитесь. Уштрасана помогает нейтрализовать желудочную кислоту, уменьшая риск повышенной кислотности и других проблем с пищеварением.

Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Сванасана)

Начните выполнять эту позу стоя на руках и коленях, ноги касаются коврика или пола. Вдохните и поднимайте таз вверх, выпрямив колени, стопы прижаты к полу. Таким образом должен образоваться своеобразный треугольник.

Техника глубокого дыхания (Капал Бхати Пранаяма)

Капал Бхати - это глубокая дыхательная техника йоги. Чтобы выполнить ее, сядьте, скрестив ноги и выпрямив спину. Делайте вдох, при этом живот надуваете и опускаете грудную клетку, когда выдыхаете - наоборот. Выполняйте эту практику в течение 3-5 минут.

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