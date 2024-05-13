Йога против инсульта: 4 асаны, снижающие риск кровоизлияния в мозг
Инсульт возникает при разрыве кровеносных сосудов в мозге или блокировке его кровоснабжения. Чтобы уменьшить риск инсульта, нужно меньше нервничать, контролировать уровень холестерина, кровяного давления... и регулярно заниматься йогой.
В этой статье OBOZ. UA предлагает вашему вниманию 4 несложных асаны, спасающие от инсульта.
Тадасана, поза горы
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, бедра в нейтральном положении, копчик слегка подтянут под себя.
Расслабьте руки по бокам, ладони направлены наружу. Держите шею вытянутой, а заднюю часть черепа приподнятой. Сведите лопатки друг к другу, а ноги держите прямыми.
Сделайте три глубоких вдоха. Затем расслабьтесь и повторите.
Шалабхасана, поза саранчи
Лягте на живот, держа ноги вместе. Руки держите прямыми и близко к телу. Затем сделайте глубокий вдох и поднимите грудь и ноги от земли. Если вы новичок, можно просто поднять ноги.
Оставайтесь в этом положении в течение 30 секунд, а затем отпустите руки. Расслабьтесь на 10 секунд и повторите асану.
Бхуджангасана, поза кобры
Лягте на живот, вытянув прямые ноги. Затем положите ладони по бокам груди.
Затем поднимите грудь от земли, используя мышцы спины и оказывая давление на руки.
Держите локти слегка согнутыми и удерживайте позу в течение десяти вдохов. Расслабьтесь на некоторое время и повторите 7-10 раз.
Уткатасана, поза стула
Встаньте прямо и вытяните руки перед собой. Не сгибайте руки в локтях. Затем согните колени и плавно опустите таз вниз, как будто вы сидите на стуле. Руки можно держать параллельно земле или поднять выше.
Постепенно продолжайте опускаться, пока не сядете в позу со скрещенными ногами и не расслабитесь.
Ранее OBOZ. UA рассказывал, как заниматься йогой с помощью приложений.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.