Йога против инсульта: 4 асаны, снижающие риск кровоизлияния в мозг

Инсульт возникает при разрыве кровеносных сосудов в мозге или блокировке его кровоснабжения. Чтобы уменьшить риск инсульта, нужно меньше нервничать, контролировать уровень холестерина, кровяного давления... и регулярно заниматься йогой.

В этой статье OBOZ. UA предлагает вашему вниманию 4 несложных асаны, спасающие от инсульта.

Тадасана, поза горы

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, бедра в нейтральном положении, копчик слегка подтянут под себя.

Расслабьте руки по бокам, ладони направлены наружу. Держите шею вытянутой, а заднюю часть черепа приподнятой. Сведите лопатки друг к другу, а ноги держите прямыми.

Сделайте три глубоких вдоха. Затем расслабьтесь и повторите.

Шалабхасана, поза саранчи

Лягте на живот, держа ноги вместе. Руки держите прямыми и близко к телу. Затем сделайте глубокий вдох и поднимите грудь и ноги от земли. Если вы новичок, можно просто поднять ноги.

Оставайтесь в этом положении в течение 30 секунд, а затем отпустите руки. Расслабьтесь на 10 секунд и повторите асану.

Бхуджангасана, поза кобры

Лягте на живот, вытянув прямые ноги. Затем положите ладони по бокам груди.

Затем поднимите грудь от земли, используя мышцы спины и оказывая давление на руки.

Держите локти слегка согнутыми и удерживайте позу в течение десяти вдохов. Расслабьтесь на некоторое время и повторите 7-10 раз.

Уткатасана, поза стула

Встаньте прямо и вытяните руки перед собой. Не сгибайте руки в локтях. Затем согните колени и плавно опустите таз вниз, как будто вы сидите на стуле. Руки можно держать параллельно земле или поднять выше.

Постепенно продолжайте опускаться, пока не сядете в позу со скрещенными ногами и не расслабитесь.

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