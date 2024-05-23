5 поз йоги, которые помогут достичь здоровой сияющей кожи

Мечтаете о здоровой и сияющей коже? Обратитесь к практике йоги. News Bytes рассказал о пяти позах, специально разработанных для поддержания здоровой и красивой кожи.

Встряска или Поза верблюда

Примите положение сидя, держа тело вертикально, колени образуют прямой угол. Прогибая позвоночник назад, тянитесь руками до пяток, мягко прогните спину на несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Эта поза помогает улучшить осанку и гибкость, что оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья и внешний вид кожи.

Сарвангасана или стойка на плечах

Лягте на спину, соединив ноги вместе. Постепенно приподнимайте ноги, чтобы создать угол 90 градусов с телом. Повторите эту позу несколько раз, чтобы почувствовать улучшение кровообращения и омоложение кожи.

Мацасана или Поза рыбы

Начните с того, что сядьте со скрещенными ногами и обхватите пальцы ног. Отклонитесь назад, вытянув голову и шею, чтобы коснуться пола или коврика. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение.

Бхуджангасана или Поза кобры

Начните с положения лежа на животе, положив руки под плечи. Жмите руками вниз, поднимая верхнюю часть тела как можно дальше назад. Задержитесь в позе на пять вдохов, а затем вернитесь в исходное положение

Шавасана или Поза трупа

Шавасана, или поза трупа, считается лучшей асаной йоги для расслабления. Лягте на спину, расслабив руки по бокам, ладонями вверх. Сохраняйте эту позицию в течение нескольких минут, позволяя уму и телу расслабиться.

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