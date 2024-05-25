5 поз йоги, которые помогут облегчить боль в спине

Современный ритм и образ жизни часто приводит к появлению боли в спине. Такие проблемы характерны для людей не только пожилого возраста, но и среди молодых людей, в частности тех, кто работает удаленно.

Если боль не достаточно сильная, попробуйте йогу для укрепления спины, растяжки мышц и улучшения кровообращения. Рекомендуем ознакомиться с простыми позами, которые помогут вылечить боль в спине.

Асана "Собака мордой вниз"

Эта поза укрепляет позвоночник и растягивает шейный отдел, уменьшая боль в спине. Выполните эту позу, опираясь на руки и колени, поднимите бедра вверх, приблизьте пятки к земле и задержитесь. Сделайте пять глубоких вдохов, расслабьтесь и повторите.

Асана "Кошка-Корова"

Для предотвращения болей в спине выполняйте асану "кошка-корова". Она массирует позвоночник и растягивает туловище. Для выполнения упражнения станьте на четвереньки. Вдыхая, округлите спину (кошка), выдыхая, выгните ее вниз (корова). Повторите асану 5-10 раз.

Поза наклон вперед стоя

Эта поза растягивает мышцы спины и ног, облегчая боль в пояснице. Для этого необходимо встать, поставить ноги на ширине плеч, выпрямить их и позволить туловищу свеситься вниз. При этом следует расслабить плечи и опустить голову. Задержитесь в такой позе на 1-2 минуты.

Разгибание ног лежа

При чрезмерной боли в спине попробуйте эту позу, которую можно выполнять даже на кровати. Лягте на живот и выпрямите тело. Далее, поднимите верхнюю часть тела, поддерживая вес на предплечьях. Вдохните, поднимите поочередно обе ноги и повторите упражнение еще несколько раз.

Поза бабочки

Для позы бабочки необходимо сесть на пол, развести колени в стороны и расслабить плечи. Далее, закройте глаза, положите руки на стопы, сделайте глубокий вдох. При этом следует чередовать сокращение и расслабление живота.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие позы йоги помогут улучшить самочувствие, работая удаленно.

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