5 преимуществ отжимания с большим количеством повторов: о чем говорит наука

Отжимания — это простое и доступное упражнение, которое не требует дополнительного оборудования и эффективно помогает укрепить верхнюю часть тела. Несмотря на свою простоту, отжимания остаются одним из самых эффективных способов тренировки, доступных каждому.

Однако, если вам трудно выполнить даже несколько отжиманий, не стесняйтесь начать с более легких вариантов, постепенно усложняя упражнение, и вскоре вы заметите улучшение в силе и выносливости. Какую пользу от отжиманий вы можете получить, рассказали в Eat This, Not That.

Улучшение здоровья сердца

Заболевания сердца являются одной из главных причин смерти, однако именно регулярные отжимания способны значительно улучшить здоровье сердца. Исследования показали, что способность выполнить более 40 отжиманий снижает вероятность развития сердечных заболеваний на 96%. Однако даже если это количество кажется вам недостижимым, достаточно всего 11 отжиманий, которые снижают риск сердечных проблем на 64%.

Эффективное сжигание жира

Отжимания — это не только упражнение для укрепления мышц, но и эффективный способ сжигать жир. Силовые тренировки способствуют высвобождению генетического материала miR-1, который стимулирует жировые клетки к сжиганию жира, одновременно поддерживая рост мышц. Это не только укрепляет мышцы, но и запускает разрушение жировых тканей.

Улучшение сна

Достичь рекомендованных 7 часов сна может быть трудно, но простые отжимания могут помочь вам быстрее заснуть и улучшить качество сна. Кроме того, исследования показывают, что силовые тренировки, такие как отжимания, не только уменьшают количество ночных пробуждений, но и улучшают общую продолжительность сна. Поэтому даже один сеанс упражнений может значительно улучшить ночной отдых.

Содержательная тренировка для всего тела

Отжимания активно задействуют мышцы всего тела, особенно когда они выполняются с фиксацией поясницы и опущенными ягодицами, что делает их даже более эффективными, чем традиционная планка. Исследования показывают, что отжимания активируют те же мышцы, что и жим лежа, а потому это отличная альтернатива для тренировки верхней части тела без использования оборудования.

Увеличение силы

Отжимания можно адаптировать под любые фитнес-цели. Если ваша цель - сделать больше отжиманий подряд, важно сосредоточиться на скорости, а вот для наращивания силы надо выполнять их медленно, чувствуя напряжение при каждом подъеме и опускании.

Если хотите добавить вызов, попробуйте отжимания с поднятыми ногами, ставя их на высокую поверхность, например, на ящик или ступеньку. Это увеличивает нагрузку и помогает значительно усилить эффективность упражнения.

