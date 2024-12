Ошибки при выполнении отжиманий: о чем предупреждают тренеры

Отжимания укрепляют верхнюю часть тела, улучшают выносливость и даже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для их правильного выполнения нужна сила в коре, трицепсах и груди, а ошибки в технике могут уменьшить эффективность такой тренировки.

Как правильно сохранить правильную форму и каких ошибок следует избегать во время отжиманий, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией и помните, что лучше выполнить несколько отжиманий с правильной техникой, чем много с ошибками.

Шея выдается вперед, а поясница провисает

Когда во время отжиманий шея выступает вперед, а поясница провисает, это создает лишнюю нагрузку на тело, что уменьшает эффективность упражнения. Чтобы исправить это, держите спину прямо, подтягивая живот и сжимая ягодицы. Также представляйте, что вы касаетесь пола грудью, а не подбородком. Это позволит правильно задействовать основные мышцы и избежать травм.

Локти расставлены слишком широко

Отжимания со слишком широко разведенными локтями могут создавать излишнюю нагрузку на плечевые суставы, что может привести к травмам. Лучше слегка согнуть локти на 45 градусов или в виде стрелы во время опускания. Это снизит риск травм и сделает упражнение более безопасным.

Как нужно отжиматься

Лягте на пол, удерживая тело в прямой линии от головы до пяток. Сводите ноги вместе, и держите плечи на одной линии с запястьями. Подтягивайте ягодицы и держите корпус напряженным, медленно опускаясь к полу, пока грудь не коснется его. Затем, прилагая усилия, вернитесь в исходное положение.

Более тяжелый метод

Чтобы усложнить отжимания, поднимите ноги — это добавит нагрузку на верхние грудные мышцы и передние плечи. Если обычные отжимания слишком сложны для выполнения, попробуйте опуститься на колени, сохраняя правильную форму. Это поможет постепенно улучшить результат.

