5 причин добавить миндаль в рацион: польза для тела, кожи и фигуры

Миндаль может казаться обычной закуской, однако он очень полезен для организма. Эти орехи богаты полезными жирами, которые придают энергию, улучшают состояние кожи и поддерживают работу сердца.

Включение миндаля в свой ежедневный рацион может существенно улучшить жизнь и добавить питательные вещества в ваше питание. Какие преимущества миндаля для организма может принести миндаль, рассказали в Eat This, Not That.

Источник белка и клетчатки

Миндаль - это питательный перекус с высоким содержанием клетчатки, витамина Е и рибофлавина. Он также богат магнием и содержит 6 граммов растительного белка в горсти. Добавляйте его в свой рацион для увеличения пользы для здоровья и питательности.

Преимущества для кожи

Миндаль содержит витамин Е и другие питательные вещества, которые в синергии улучшают состояние кожи. Употребляйте около 30 г миндаля дважды в день, чтобы уменьшить морщины и пигментацию кожи. Исследования показывают, что такая диета может снизить морщины до 16% и пигментацию на 20%.

Орех, способствующий похудению

Стоит добавить миндаль в рацион для лучшего контроля веса и здоровья. Ежедневное употребление миндаля в рамках диеты с ограничением калорий может способствовать снижению веса и помочь уменьшить жир на животе. Кроме того, это может снизить риск развития метаболического синдрома и связанных с ним заболеваний.

Улучшает здоровье сердца

Миндаль помогает снизить уровень общего холестерина, "плохого" ЛПНП и триглицеридов, сохраняя уровень "хорошего" ЛПВП. Употребление миндаля вместо перекусов с высоким содержанием углеводов также способствует повышению "хорошего" холестерина, что полезно для здоровья сердца.

Экономия калорий

Миндаль имеет меньше калорий, чем указано на этикетках, поскольку не все калории из него усваиваются организмом. Например, в цельном не обжаренном миндале усваивается на 25% меньше калорий, чем указано. Это связано с тем, что процесс жевания и обжаривания не полностью разрушает клеточные стенки миндаля, ограничивая доступность калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему миндаль считается лучшим перекусом во время тренировок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.