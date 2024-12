5 продуктов из MIND-диеты, которые продлевают жизнь

Ваша диета может продлить жизнь, если включить в нее правильные продукты. Если вы хотите прожить долгую и полноценную жизнь, попробуйте диету MIND, которая поддерживает здоровье мозга и замедляет старение.

Основу такого рациона составляют ягоды, зеленые овощи, орехи, цельнозерновые и оливковое масло, которые улучшают общее и когнитивное здоровье. Что стоит знать об этой диете и как она работает, рассказали в Eat This, Not That

Сведения о MIND-диете

Диета MIND возникла благодаря научным исследованиям, которые показали, как средиземноморская диета и DASH могут защищать от снижения когнитивных функций. Кроме этого, выявлено, что продукты, такие как листовая зелень и ягоды, также имеют защитный эффект. На основе этих данных в 2015 году была разработана диета MIND, ориентированная именно на здоровье мозга. Она объединяет полезные для сердца диеты и повышает их эффективность для поддержания когнитивных функций для предотвращения ухудшения памяти и возникновения деменции.

Как работает диета

Диета MIND поддерживает здоровье мозга, защищая от воспаления и окислительного стресса, что может быть вредным с возрастом. Исследования показали, что она может замедлить старение мозга на 7,5 лет. Основу диеты составляют растительные продукты: овощи, фасоль, цельные зерна, ягоды, оливковое масло и орехи, а также умеренные порции морепродуктов и птицы. Однако важно ограничить употребление жареной пищи, масла, сыра, мяса и выпечки. Кроме того, такая диета является менее ограничительной, а потому ее легче соблюдать.

Популярные продукты при MIND-диете

Листовая зелень. Листовая зелень богата витамином Е, фолиевой кислотой, флавоноидами и каротиноидами, которые помогают снижать риск проблем с когнитивными функциями и деменцией.

Овощи. Добавляйте хотя бы один овощ в ежедневные закуски и блюда. Также, попробуйте красные помидоры или морковь (оранжевую или фиолетовую) для дополнительных каротиноидов, поддерживающих работу мозга.

Ягоды. Добавьте в свой список покупок чернику, клубнику, малину и ежевику. Ягоды богаты полифенолами, которые помогают снижать воспаление и поддерживать здоровье мозга. Рекомендуется включать ягоды в рацион хотя бы дважды в неделю. Однако если они не в сезоне, замороженные варианты тоже прекрасно подойдут.

Орехи. Орехи обогащены ненасыщенными жирами, которые нужны для нормального функционирования мозга. Также в орехах есть витамин Е, растительный белок и витамины группы В, которые важны для выработки нейромедиаторов.

Морепродукты. Морепродукты - это важный элемент диеты для долголетия, поскольку они богаты белком, витаминами группы В и омега-3, которые полезны для мозга.

