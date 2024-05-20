5 продуктов, которые могут помочь улучшить сон

Сон необходим для обновления сил после долгого дня. Он играет немаловажную роль в поддержании пищеварения, иммунитета и здоровья мозга. Если вы чувствуете, что вам трудно заснуть, попробуйте добавить эти 5 продуктов, о которых рассказал News Bytes, в свой вечерний рацион.

Миндаль

Это вкусное лакомство от природы богато мелатонином - гормоном, который отвечает за цикл сна. Кроме того, он богат магнием - питательным веществом, которое улучшает качество отдыха и облегчает симптомы, обычно ассоциирующиеся с бессонницей.

Киви

Насыщенные жизненно важными витаминами, фолиевой кислотой и калием, киви способствуют правильному пищеварению, уменьшают воспаление и регулируют уровень холестерина. Исследования даже показали, что участники, которые употребляли киви перед сном, засыпали на 42% быстрее тех, кто этого не делал.

Ромашковый чай

Ромашковый чай содержит апигенин, антиоксидант, связывающийся со специфическими рецепторами в мозге, способствуя расслаблению и засыпанию. Многочисленные исследования подтверждают, что употребление этого напитка перед сном может улучшить его качество. Более того, этот чудесный чай уменьшает симптомы тревоги и депрессии.

Бананы и мед

Бананы богаты магнием и калием, расслабляющими мышцы. Кроме того, они содержат серотонин и мелатонин – два вещества, способствующие засыпанию. Мед высвобождает мелатонин в организме, блокируя при этом орексин – гормон, способствующий бодрости.

Продукты, которых следует избегать перед сном

Кроме того, важно знать, какие продукты могут помочь улучшить сон, следует также помнить о тех, которые могут ему помешать. Избегайте употребления алкогольных напитков, острой пищи, кофе, газированных напитков, черного шоколада и красного мяса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что съесть перед сном, чтобы лучше спалось.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.