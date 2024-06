5 продуктов, которые помешают вашему похудению

Питание играет важную роль в нашей жизни, что непосредственно влияет на самочувствие, настроение, здоровье и состояние тела. Таким образом, при выборе продуктов в супермаркете нельзя обращать внимание только на яркую упаковку и отдаваться импульсивному желанию купить снеки и обработанную пищу на голодный желудок.

Чего следует избегать, какой вред такие продукты могут нанести вашему здоровью и почему они провоцируют лишний вес? Об этом рассказали в Eat This, Not That !

Переработанные продукты из мяса и птицы

Если вы любите бекон, колбасу и другие переработанные мясные продукты, вам следует просмотреть их количество в своем рационе. Люди, которые едят много переработанного мяса, имеют на 22% больший риск развития центрального ожирения, особенно в зоне живота. Чтобы поддерживать здоровый вес, выбирайте свежие, нежирные сорта мяса и птицы.

Жареная картошка

Метаанализ, опубликованный в New England Journal of Medicine, обнаружил, что употребление картофельных чипсов и других переработанных продуктов из картофеля связано с увеличением веса у женщин среднего возраста. Другое исследование показало, что потребление жареного картофеля повышает риск развития диабета и других сопутствующих заболеваний. Кроме того, картофель фри и чипсы содержат больше калорий на порцию, чем большинство других продуктов. Более натуральные продукты, такие как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и йогурты, связаны с меньшим увеличением веса.

Пончики

Один пончик на завтрак может навредить вашей диете больше, чем кажется, поскольку он богат рафинированной мукой, сахаром и калориями. Такие продукты способствуют формированию аппетита к рафинированным углеводам на целый день. Белковый завтрак, например, яйца, нежирный йогурт и сыр, может утолить голод, ускорить метаболизм и помочь удержать вес. Исследование показало, что удвоение потребления белка способствует более стойкой потере веса.

Мороженое

К сожалению, однако любимое холодное лакомство также вредно для фигуры. Мороженое часто вызывает "зависимость", активизируя зоны мозга, отвечающие за удовольствие. Частое употребление этого продукта заставляет вас хотеть больше для достижения того же уровня удовольствия, а сочетание сахара и жиров делает мороженое особенно привлекательным, поэтому трудно бороться с искушением.

Сладкие напитки

Газированная вода и энергетические напитки могут способствовать набору веса, а также провоцировать диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Такие напитки не дают ощущения сытости, быстро усваиваются и вызывают скачки уровня сахара и инсулина в крови. Исследования показывают, что увеличение потребления подслащенных напитков приводит к значительному набору веса в течение года, поэтому сокращение употребления этого продукта может помочь быстро избавиться от лишнего веса.

