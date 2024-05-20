5 простых рекомендаций, которые сохранят здоровье печени
Печень играет важную роль в системе пищеварения, очищая кровь, поступающую в другие органы. Чрезмерное употребление алкоголя и жирной пищи может повредить печень, а потому следует придерживаться определенных правил для сохранения ее здоровья.
О чем стоит знать и от чего придется отказаться, чтобы сохранить печень здоровой? Об этом узнавали в OBOZ.UA.
Сбалансированная диета
Идеальная диета должна содержать питательную и сбалансированную пищу, а именно: свежие фрукты, овощи, нежирное молоко, йогурт, растительные масла, орехи и семена. Эти продукты полезны для организма и помогают поддерживать здоровье печени. Также, следует пить много воды, а также избегать высококалорийных и нездоровых жиров, сладких продуктов и недоваренной пищи.
Контроль веса
Опасность жировой дистрофии печени особенно актуальна для лиц с ожирением или избыточным весом. Кроме того, избыточный вес может нарушать функцию печени и привести к отложениям жира и неалкогольной жировой болезни печени.
Ограничьте потребление алкоголя
Алкоголь может нанести вред клеткам печени, что может привести к отеку или циррозу. Кроме того, алкоголь также может вызвать дисфункцию печени и почек. Именно поэтому, рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя настолько, насколько это возможно.
Тщательно выбирайте добавки
Большинство диетических добавок обещают улучшение здоровья печени, однако следует быть осторожными с такими утверждениями, поскольку некоторые из них все же могут нанести вред. Именно поэтому, перед употреблением любых таких добавок важно проконсультироваться с врачом или диетологом.
Пейте кофе и избегайте токсинов
Кофе содержит антиоксиданты, которые борются с вредными свободными радикалами, помогая повышать энергию и активизировать метаболизм. Согласно исследованиям, умеренное употребление кофе положительно влияет на работу печени, снижая риски возникновения различных заболеваний. Однако, важно избегать контакта с токсинами, содержащимися в некоторых химических средствах и аэрозолях.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие полезные привычки могут защитить печень.
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