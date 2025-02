5 простых советов, которые помогут ежедневно терять лишние калории

Если вы недовольны избытком жира в теле, вам необязательно переживать из-за необходимости заниматься спортом, поскольку есть множество активностей, которые помогут вам сжигать жир и оставаться активными без традиционных тренировок. Запишитесь в социальные группы или клубы, где вы сможете общаться и активно двигаться, поскольку такие занятия не только развлекают, но и помогают эффективно уменьшать лишний жир.

Какую активность вы можете выбрать, чтобы получать достаточно нагрузки не посещая спортзал? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Активный отдых на открытом воздухе

Если вам не нравится традиционный спорт, начните с пеших прогулок — это простой и эффективный способ сжигать калории. Вы можете наслаждаться природой и слушать любимые подкасты или музыку, пока худеете, особенно если выберете более крутые маршруты, которые помогут сжечь больше калорий.

Попробуйте себя в спортивных играх

Присоединитесь к местным спортивным лигам, таким как софтбол или футбол. Например, в софтболе можно сжигать до 2000 ккал в час, в зависимости от интенсивности. Такие командные виды спорта не только приносят удовольствие, но и эффективно сжигают калории.

Практики по йоге

Попробуйте йогу, чтобы получить пользу для тела и ума. Бикрам-йога, в частности, может помочь сжигать до 460 калорий и улучшать силу, равновесие и гибкость. Выберите стиль, который подходит именно вам и наслаждайтесь физическими и психическими преимуществами этой практики.

Групповые катания на велосипеде

Езда на велосипеде — это отличная активность на свежем воздухе, которая помогает эффективно сжигать калории. Так всего за 30 минут умеренной езды человек весом около 70 кг сжигает до 300 калорий, а более тяжелый — до 350 калорий. Приглашайте друга, чтобы сделать этот отдых не только полезным, но и социальным.

Теннис, гольф или пикбол

Пиклбол — это отличный способ сжигать жир без привычных тренировок. Такая игра помогает улучшить координацию и равновесие, подключая кардио, сжигая до 11 калорий в минуту. Этот вид спорта имеет меньшую нагрузку на суставы, а также дает возможность общаться во время активности.

