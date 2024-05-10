5 простых способов, которые помогут снизить стресс
Стресс – это распространенное явление, которое может оказывать негативное влияние как на психическое, так и на физическое здоровье. Хотя терапия является основным методом его уменьшения, выполнение простых практик также может этому способствовать. News Bytes рассказал об этом подробнее.
Понимание проявления стресса
Стресс проявляется по-разному у каждого человека, поэтому важно знать, какой он у вас. Не менее важно определить его причины, независимо от того, связаны ли они с работой, семьей или незначительными изменениями в жизни.
Обращение за поддержкой
Обращение за поддержкой очень важно, когда вы сталкиваетесь с непреодолимым стрессом. Сделать перерыв и довериться другу или любимому человеку может оказаться чрезвычайно полезным.
Приоритетность "личного времени"
Выделите отдельное время, час или два, чтобы отдохнуть и побыть наедине. Это ценное время для себя поможет вам перезарядиться и расслабиться. Займитесь хобби, которое доставляет вам радость.
Включение физических упражнений
Физические упражнения не обязательно должны включать интенсивную тренировку в спортзале. Легкая активность, например ходьба или растяжка, способствуют высвобождению эндорфинов, поднимающих настроение и уменьшающих стресс.
Приоритетность качественного сна
Чтобы снизить стресс, нужно обязательно спать минимум 7-8 часов. Несмотря на то, что он часто нарушает режим сна, соблюдение графика остается очень важным.
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