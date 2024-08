5 простых упражнений, помогающих лечить артрит. Видео

Артрит – это болезнь, которая выражается в виде воспаления у суставов, которое вызывает боль, отек и ограничение движений. Существует много видов артрита, наиболее распространенными из которых остеоартрит и ревматоидный артрит.

Чтобы облегчить боль и способствовать излечению, следует выполнять определенные физические нагрузки и вести активный образ жизни. Какие упражнения могут помочь бороться с артритом, рассказали в Eat This, Not That.

Дотянуться до пальцев ног

Сядьте, вытяните ноги перед собой и потянитесь к пальцам ног, держа эту позу в течение 10-20 секунд. Это поможет повысить гибкость и снизить скованность. Повторите упражнение несколько раз для достижения лучших результатов.

Подъем пяток и пальцев

Чтобы облегчить боль в голеностопных суставах и стопах, садитесь на край стула и поставьте ноги на пол. Поднимите пятки, не отрывая пальцев от пола, затем поднимите пальцы и задержитесь на три секунды. Повторите упражнение для улучшения гибкости.

Укрепление захвата

Укрепите хват, используя мяч для тренировки кистей. Держите мяч в одной руке, сжимайте его в течение 5 секунд и расслабьте руку. Это поможет вашим рукам оставаться гибкими и функциональными.

Подъем пальцев

Чтобы поддерживать руки в хорошей форме, тренируйте пальцы, приподнимая их поочередно на пару секунд. Разместите руку на столе, приподнимите один палец, а затем опустите. Повторяйте упражнение для каждого пальца.

Вращение шеи

Для снятия напряжения в голове, плечах и шее выполняйте повороты шеи, стоя или сидя с прямой спиной. Убедитесь, что подбородок при поворачивании головы через плечо поднят ровно. Задержитесь на 5 секунд и вернитесь в центр. Повторяйте пять раз с каждой стороны.

