5 проверенных упражнений, которые эффективны для похудения: что советуют тренеры

Хотите похудеть, но не знаете, с чего начать? Ведущие фитнес-тренеры уже давно определили упражнения, которые действительно дают результат.

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Они проверили их на себе и своих клиентах – и теперь делятся самыми эффективными методами. В этой подборке – пять проверенных тренировок от eatthis.com, которые помогут вам избавиться от лишних килограммов и укрепить тело.

1. Комплексные силовые упражнения

"Когда я работаю над снижением веса, то всегда выбираю силовые нагрузки, которые задействуют все тело. Такие упражнения сжигают больше калорий, чем другие виды активности, и в то же время сохраняют мышечную массу, что является ключевым, если вы хотите иметь подтянутое тело", – делится тренер Тим Лю.

2. Кардио до завтрака

Так называемое "кардио натощак" - это тренировка, которая выполняется утром, до первого приема пищи. И хотя эта методика не нова, она остается одной из самых любимых среди тренеров.

Тренер Ноам Тамир объясняет: "Готовясь к фитнес-соревнованиям, я выяснил, что утреннее кардио на пустой желудок – один из эффективных способов сжигания жира. Устраивайте 30-60 минут ходьбы или лёгкого бега с интенсивностью около 60% ещё до завтрака. Это поможет активизировать метаболизм и повысить эффективность похудения".

3. Упражнение "альпинист"

По словам персонального тренера Эшли Эдвардс, упражнение "альпинист" – одно из самых эффективных для комплексной нагрузки на тело.

"Это отличный способ не только повысить выносливость, но и укрепить мышцы кора, развить силу и баланс одновременно", – добавляет она.

Эдвардс рекомендует делать 20 повторений этого упражнения ежедневно, пять раз в неделю. По ее словам, такой подход ускорит процесс уменьшения жировых отложений.

4. Интервальные нагрузки

Многие исследования подтверждают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВIIT) помогают сжигать до 29% больше жира по сравнению с обычным кардио средней интенсивности. Не удивительно, что профессиональные тренеры часто делают ставку именно на них.

"ВIIT работает эффективно из-за эффекта EPOC – это избыточное потребление кислорода после завершения тренировки. Это означает, что организм продолжает тратить калории даже после завершения упражнений, что делает тренировку ещё более результативной", – объясняет тренер Джилл Анзалоне.

5. Йога

Тренер Крис Пабон считает йогу лучшим способом не только улучшить гибкость, но и поддержать весь тренировочный процесс в комплексе.

"Йога помогает лучше чувствовать собственное тело, контролировать дыхание и сосредотачиваться на задании, которое вы выполняете. Это основа, которая усиливает эффективность всех других типов упражнений. Йога – это практика, которая "поднимает все лодки". То есть делает каждую тренировку более эффективной и целостной", – добавляет тренер.

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