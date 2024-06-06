5 растительных источников омега-3: почему следует потреблять эти продукты

Существует три типа омега-3 жирных кислот: эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), докозагексаеновая кислота (ДГК) и альфа-линоленовая кислота (АЛК). Морские животные являются богатым источником ЭПК и ДГК, в то время как АЛК содержится в некоторых продуктах растительного происхождения.

ЭПК и ДГК являются предпочтительными вариантами по сравнению с омега-3 жирными кислотами АЛК. Ниже мы расскажем о продуктах растительного происхождения, которые полезны вашему организму.

Семена чиа

Семена чиа содержат много ALA и омега-6 жирных кислот. Благодаря своей растущей популярности, эти семена сейчас являются распространенным ингредиентом в кашах, хлебе, пудингах и батончиках.

Добавьте семена чиа в качестве топпинга к йогурту, смешайте его с тестом для хлеба или бросьте горсть в тесто для кексов или блинов. Это также отличная замена яйцам в веганской кулинарии.

Семена льна

Семена льна являются самым богатым растительным источником омега-3 жирных кислот АЛК. Исследования показывают, что содержащаяся в этих семенах АЛК способствует укреплению здоровья сердца и уменьшает рост опухолей.

Льняное масло является вегетарианской альтернативой рыбьему жиру. Однако это масло не содержит столько омега-3, как рыбий жир. Употребляйте горсть семян льна каждый день, запивая его водой, для общего здоровья.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются ценным источником омега-3 жирных кислот AЛК и содержат большое количество витамина Е. Омега-3 жиры, присутствующие в этих орехах, помогают уменьшить окислительный стресс в мозге.

Кожа грецкого ореха богата фенольными антиоксидантами и имеет важные преимущества для здоровья. Вы можете просто жевать грецкие орехи, но если вкус слишком мягкий, приготовьте дома вкусный ореховый хлеб.

Масло из водорослей

Масло водорослей производится из определенных морских водорослей и, как и рыбий жир, богато омега-3 жирными кислотами. Масло содержит омега-3 и жирные кислоты омега-9. Она помогает уменьшить воспаление и улучшает работу мозга.

Добавки с маслом водорослей, как правило, считаются безопасными и являются здоровой заменой для тех, кто не ест рыбу. Проконсультируйтесь с врачом по дозировке.

Брюссельская капуста

Маленькая брюссельская капуста содержит много клетчатки, витаминов, антиоксидантов и много омега-3 жирных кислот AЛК. На самом деле, 100 калорий брюссельской капусты содержат около 480 мг омега-3 жирных кислот, что делает ее здоровой растительной альтернативой АЛК.

Приготовьте легкую жарку, чтобы почувствовать ее преимущества, или воспользуйтесь изысканными рецептами, которые можно найти в Интернете.

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