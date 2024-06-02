Витамин С: почему вы должны потреблять его больше

Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, имеет решающее значение для роста и восстановления всех тканей организма. Дефицит витамина С может повлиять на вашу иммунную систему, привести к повреждению костей, выпадению зубов и проблемам с кожей.

Если вам нужны дополнительные аргументы, мы собрали пять причин, почему вы должны потреблять все больше витамина С. Ниже расскажем вам о его пользе и влиянии на здоровье.

Витамин С повышает усвоение железа организмом

Витамин С может удвоить энергию потребляемого железа, повышая его биодоступность в организме. В частности, железо важно для надлежащего функционирования гемоглобина – белка, необходимого для транспортировки кислорода по крови.

Не считая того, недостаток железа может привести к анемии. Поэтому потребляйте продукты, богатые витамином С, такие как киви, брокколи, апельсины и ягоды.

Может облегчить гипертонию

Гипертония, или высокое кровяное давление может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с сердцем, инсульт, а в некоторых случаях даже к смерти. Вот почему важно следить за употреблением витамина С.

Исследование 2012 показало, что витамин С может нормализовать колебания артериального давления. Потреблять витамин С в своем ежедневном рационе лучше, чем глотать высокие дозы лекарства в любой день.

Может помочь бороться с раковыми клетками.

Раковые клетки, создающие опухоли и нарушающие работу иммунной системы, можно в определенной степени контролировать с помощью большого количества витамина С в организме.

Витамин С способствует образованию коллагена, который может защитить нас от рака, в основном поражающего пищевод, гортань, рот, поджелудочную железу, желудок, толстую кишку и молочную железу. Старайтесь есть больше цитрусовых фруктов и овощей.

Может помочь вылечить остеоартрит.

Известно, что остеоартрит, распространенная форма артрита, поражает многих людей по всему миру. Заболевание повреждает определенные суставы и приводит к воспалению и боли. Витамин С эффективно помогает избежать этого состояния.

Однако больше или меньше его количество может не сработать, поэтому рекомендуется сбалансированное потребление. Эксперты советуют потреблять 90 мг в день для мужчин и 75 мг для женщин.

Может улучшить здоровье мозга

Мозг должен получать все, что необходимо для нормального функционирования. Одной из важнейших функций мозга является созревание нейронов.

Витамин С помогает в формировании миелина, защищающего нейроны и ускоряющего передачу импульсов, что приводит к улучшению когнитивных функций. Поскольку общее здоровье организма зависит от благополучия вашего мозга, к потреблению этого питательного вещества не следует относиться легкомысленно.

Ранее OBOZ.UA писал о роли витаминов для нашего организма.

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