Для тела и мозга: шесть основных витаминов и их преимущества

Потребление витаминов является ключевым для содействия правильному росту и работе организма. Они помогают важным системам и функциям, таким как иммунитет, пищеварение, детоксикация.

Есть шесть основных витаминов, которые необходимы для эффективной работы организма. Ниже мы расскажем, какую роль витамины играют в нашем самочувствии и где их можно найти.

Витамин А

Витамин А жизненно необходим для укрепления иммунитета, зрения и репродуктивной функции. Он стимулирует выработку родопсин, важного для зрения, поскольку он поглощает свет рецепторами сетчатки глаза.

Кроме того, этот витамин также отвечает за образование клеток, их дифференциацию и общее развитие организма. Одними из лучших источников витамина А являются молоко и продукты его переработки, продукты животного происхождения, рыбий жир, зеленые овощи, фрукты.

Витамины группы В

Витамины группы В включают восемь водорастворимых витаминов, поддерживающих различные метаболические процессы. Эти витамины помогают организму утилизировать имеющуюся энергию.

Фактически, хранящиеся в организме углеводы, жиры и другие питательные вещества расходуются с помощью витаминов группы В. Витамины группы В содержатся в таких продуктах, как птица, мясо, яйца, молочные продукты, фасоль, горох, крупы и некоторые виды обогащенного хлеба.

Витамин С

Витамин С, также известный как L-аскорбиновая кислота, является еще одним важным витамином. Однако человеческий организм не способен производить витамин С.

Поэтому мы получаем его из пищевых источников для формирования соединительной ткани, улучшения иммунитета, заживления ран и антиоксидантной регенерации. Этот витамин содержится в цитрусовых, таких как лимоны и апельсины, а также в овощах, таких как цветная капуста, стручковый перец.

Витамин D

Человеческий организм эндогенно вырабатывает витамин D, когда солнечные ультрафиолетовые лучи попадают на нашу кожу. Этот витамин важен для роста костей, усвоения кальция в организме, нервно-мышечной и иммунной функций.

Кроме того, он уменьшает воспаление и обеспечивает защиту от повреждающих элементов, обеспечивая таким образом оптимальный общий рост. Витамин D содержится в таких продуктах как жирная рыба, яичный желток, грибы.

Витамины Е и К

Витамин Е оказывает благоприятное влияние на кожу и волосы, а также помогает в лечении дисфункции почек и длительных заболеваний. Он поступает из таких пищевых источников как растительные масла, крупы, мясо, яйца, фрукты, овощи.

Витамин К способствует сгущению крови в нашем организме и помогает предотвратить чрезмерное кровотечение. Основными источниками этого витамина являются шпинат, спаржа, брокколи и зеленая фасоль.

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