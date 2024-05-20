Физическая тренировка: топ-5 мифов, в которые не стоит верить

Занимаясь фитнесом, очень важно отделять факты от выдумок. Несмотря на большое количество доступной информации, важно знать о безосновательных мифах, которые могут препятствовать вашему прогрессу. News Bytes поделился пятью распространенными выдумками о тренировках.

Силовые тренировки не помогают похудеть

Вопреки расхожему мнению, силовые тренировки невероятно эффективны для похудения. Многие ошибочно полагают, что аэробные упражнения – это не ключ к потере килограммов, но правда в том, что силовые тренировки не только помогают привести мышцы в тонус, но и сжигают больше калорий.

Упражнения могут заменить вредные пищевые привычки

Полагаться исключительно на физические упражнения для компенсации нездорового питания – ошибочный подход. Потеря веса подразумевает отказ от лишних калорий, поэтому помните о своей диете, а не надейтесь, что тренировки компенсируют его.

Скручивания могут стереть жир с живота

Рекламные ролики часто пропагандируют идею о том, что одни скручивания могут волшебным образом избавить вас от жира на животе. Однако, полагаясь только на это упражнение, вы не получите желаемых результатов. Важно совмещать разнообразные упражнения на пресс, которые нацелены на разные группы мышц, чтобы развить выносливость и силу.

Йога не вызывает травм

Йога известна своим широким спектром преимуществ для здоровья, но важно заниматься ею осторожно. Как и любая другая форма физических упражнений, позы йоги могут привести к травмам, если их выполнять неумело. Чаще травмируются поясница, запястья, подколенные сухожилия и шея.

Потоотделение важно для похудения

Хотя во время тренировки потовыделение может казаться достижением, очень важно понимать его истинное значение. Потовыделение – это лишь естественный механизм охлаждения нашего организма, помогающий регулировать температуру тела. Вопреки распространенному мнению, само по себе оно не свидетельствует о потере веса.

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