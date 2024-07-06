5 самых эффективных тренировок в спортзале для похудения

Занятия, направленные на снижение веса, могут казаться бесконечно запутанными из-за множества возможных упражнений. Под понятием тренировки скрывается разнообразие активностей – от силовых нагрузок до кардио и упражнений на гибкость.

Знать, какие упражнения делать – это лишь половина дела, важно также найти оптимальный способ их выполнения. Выбор между разными подходами, суперсетами, интенсивностью и схемами может вызвать ощущение, что вы ходите по кругу, пишет eatthis.com.

Тренировка №1: Renegade Rows

Renegade Rows являются отличными упражнениями для похудения, поскольку включают высокоинтенсивные движения, задействующие все тело, повышая стабильность и выносливость мышц. Упражнения фокусируются на мышцах и верхней части спины, при этом активно привлекают пресс для поддержания стабильности. Это динамическое упражнение объединяет тягу с гантелями и планку, добавляя задачу против вращения во время тяги.

Тренировка №2: Вариации выпадов

Улучшайте эффективность стандартных выпадов, выполняя их при ходьбе, что добавляет динамический элемент и заставляет вас двигаться на определенное расстояние или выполнять заданное количество повторений. Добавляя отягощения, такие как гантели, гири, штанги или медицинские мячи, вы можете усложнить упражнения. Увеличение веса способствует более быстрому сжиганию калорий и укреплению основных мышечных групп, таких как квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.

Тренировка №3: Жим гантелей лежа

Для максимизации эффекта от тренировок для похудения важно включать в себя сложные подъемы. Эти упражнения задействуют несколько мышечных групп одновременно, что способствует сжиганию калорий и наращиванию мышц. Жим гантелей лежа идеально подходит для этой цели, поскольку сочетает подъем и стабильность, что усиливает мышечное вовлечение. Кроме того, эти упражнения позволяют регулировать интенсивность посредством изменения веса или вариантов исполнения.

Тренировка №4: Удар медболом

Приготовьтесь к динамическим и эффективным тренировкам с использованием медицинского мяча. Упражнения с медболом повышают частоту сердечных сокращений, активизируют энергию в верхней части тела и укрепляют сердцевину. Чтобы добиться наилучших результатов, уделяйте внимание активации пресса и выполняйте каждый удар с максимальной силой. Совет: выбирайте неотскакивающий медицинский мяч, поскольку это важно для безопасности и эффективности этого взрывного упражнения.

Тренировка №5: Кардиоинтервалы

Для этой тренировки вы можете выбрать любую кардиоактивность с интервалами. Возможности безграничны: велотренажер, гребли, лыжный эргометр, беговая дорожка, бег, прыжки на скакалке, прыжки.

Ранее OBOZ.UA опубликовал эффективную тренировку для сжигания калорий.

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