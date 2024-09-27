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5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
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5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Сейчас лучшее время, чтобы начать формировать и хранить мышцы. С годами это становится все более актуальным. Исследования подтверждают, что правильное питание с высоким содержанием белка в сочетании с физическими упражнениями помогает сохранить здоровые и сильные мышцы.

Это, в свою очередь, способствует улучшению всеобщего самочувствия. Издание eatthis.com подготовило пять лучших упражнений для поддержания и наращивания мышц до достижения 50 лет.

Тренер Тайлер Рид поделился своими советами. Он отмечает: "Самый эффективный способ нарастить и поддерживать мышечную массу – это выполнение сложных движений с использованием веса. Такие упражнения привлекают несколько групп мышц одновременно, что позволяет добиться лучших результатов".

Ниже приведены пять основных упражнений, рекомендованных Ридом.

5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Приседания

Для выполнения приседаний со штангой сначала настройте штангу на соответствующей высоте в стойке. Она должна быть немного ниже уровня ваших плеч. Станьте лицом к стойке, поднимитесь ниже перекладины и возьмите ее руками по бокам. Штанга должна покоиться на верхней части спины. Извлеките ее из стойки и осторожно отступите. Разместите ноги на ширине бедер, согните колени и бедра, постепенно опускаясь. Ваши бедра должны быть параллельны полу, прежде чем вернуться в исходное положение. Выполните 10 повторений.

5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Становая тяга

Становая тяга с гантелями фокусируется на мышцах нижней части тела. Подготовьтесь, держа гантели в руках и направляя ладони к телу. Разместите ноги на ширине плеч. Оставайтесь с активным центром, отводя бедра назад и слегка сгибая колени, опуская гантели к полу. Избегайте удаления гантелей от бедер. Нажмите на ноги и поверните бедра вперед, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 10 повторений.

5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Подтягивание

Это упражнение для верхней части тела выполняется с личным весом. Встаньте под перекладину, взявшись за нее верхним хватом, разместив руки по ширине плеч. Поднимите ноги от земли и повисните, держа руки вытянутыми. Активируйте мышцы живота, а затем согните локти, приподнимая грудь к перекладине. Когда подбородок поднимется над перекладиной, вернитесь в исходное положение. Выполните 10 повторений.

5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Жим лежа

Вы можете выполнять жим со штангой на горизонтальной скамье или с гантелями на уровне груди. Лягте на скамью, держа гантели в руках. Выталкивайте гантели вверх, пока руки не станут полностью вытянутыми. Ваши ладони должны быть устремлены вперед. Прижимайте плечи к скамье, формируя нижнюю дугу спины. При опускании следите, чтобы локти не выходили в сторону. Опустите гантели к груди, выполнив 10 повторений.

5 самых эффективных упражнений для наращивания и поддержания мышечной массы до 50 лет

Тяги

Тяга гантелей – отличное упражнение для мышц спины, бицепсов и корпуса. Для ее выполнения левая нога должна быть на полу, а в левой руке держите гантель. Активируйте мышцы живота и поднимите вес до середины тела. Когда трицепс будет параллелен полу, опустите гантель в исходное положение. Повторите с другой стороны. Выполните 10 повторений.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская