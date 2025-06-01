5 самых полезных продуктов при болях в костях: что советуют есть диетологи

Когда появляется боль в суставах или костях, стоит обратить внимание не только на медицинское лечение, но и на свой рацион. Питание играет важную роль в поддержании здоровья опорно-двигательного аппарата, в частности уменьшении воспаления и сохранении плотности костной ткани.

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Некоторые продукты могут существенно улучшить самочувствие при хроническом дискомфорте или возрастных изменениях. Издание eatthis.com собрало пять самых полезных продуктов, которые рекомендуют диетологи для поддержания здоровья костей и суставов.

Диетолог Эми Гудсон отмечает, что не стоит путать суставы с костями – они имеют разную структуру и потребности. Еда не является "волшебной таблеткой" от боли, однако может стать мощной поддержкой.

"Некоторые продукты, если употреблять их регулярно, могут уменьшить воспаление, а значит - вероятность суставной боли. Однако ни одна пища не устранит боль мгновенно. Что касается костей, ситуация другая: правильное питание способствует сохранению их плотности, но не обезболивает", – говорит Гудсон.

Ниже приведен перечень продуктов, которые способствуют укреплению костной ткани или помогают снизить воспаление.

Коровье молоко

Для тех, кто заботится о прочности своих костей, молоко остается незаменимым продуктом. Всего один стакан (примерно 237 мл) молока содержит около 300 мг кальция и еще 12 важных питательных веществ. Суточная норма кальция для людей в возрасте 19-50 лет - 1000 мг. Именно поэтому три порции молочных продуктов ежедневно помогают покрыть эту потребность.

"Мужчинам от 51 до 70 лет также достаточно 1000 мг в сутки, тогда как женщины этого возраста имеют повышенную потребность – 1200 мг. После 70 лет эта цифра одинакова для обоих полов – 1200 мг", – объясняет диетолог.

Кроме кальция, молоко обогащено витамином D (примерно 100 МЕ в одном стакане), без которого кальций почти не усваивается – только 10-15% от потребленного.

"К тому же, молоко содержит фосфор и полноценный белок, которые также важны для костной ткани", – добавляет Гудсон.

Сыр

Сыр - еще один богатый источник кальция и других ценных веществ. В сыре также есть жиры, белки и витамины, такие как A (влияет на работу иммунной системы и ремоделирование костей) и B12 (необходим для синтеза ДНК, образования эритроцитов и здоровья нервной системы).

Жирная рыба

"Омега-3 жирные кислоты обладают мощным противовоспалительным эффектом, снижают отек и боль в суставах", – объясняет Джули Аптон, магистр наук и диетолог.

К жирной рыбе относятся лосось, сардины и тунец. Эти продукты помогают бороться с воспалениями, которые часто являются причиной боли в костях и суставах.

Нутрициолог Тоби Амидор добавляет, что омега-3 также можно получить из льняного семени и грецких орехов, но рыба – лучший источник.

Йогурт

Йогурт – универсальный продукт, который подходит как к завтраку, так и к основным блюдам. В нем достаточно кальция для поддержания крепких костей: ¾ стакана йогурта – это уже примерно 300 мг кальция.

Однако при выборе продукта обращайте внимание на содержание сахара – чрезмерное его количество вызывает воспаление, способствует ожирению и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло

По словам Тоби Амидор, оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют уменьшению воспаления в организме.

Масло первого отжима (EVOO) обладает уникальными свойствами: оно снижает воспалительные биомаркеры, связанные с атеросклерозом, а фенольное соединение олеокантал в его составе имеет действие, подобное ибупрофену.

"Но не забывайте о калорийности – одна столовая ложка содержит 120 калорий. Лучше ограничиться одной ложкой на порцию, чтобы не перебрать калории", – напоминает Амидор.

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