5 самых полезных силовых упражнений, которые следует выполнять женщинам
С возрастом потеря мышечной массы становится естественным процессом, что обусловлено снижением уровня гормонов роста и изменением в скорости усвоения белка. В частности, поддержание формы может стать сложнее уже после 40 лет, а потому важно поддерживать активность и включать упражнения, которые помогают противодействовать этому процессу.
В Eat This, Not That поделились упражнениями для женщин, которые замедляют процессы старения и улучшают здоровье. Включение этих пяти основных силовых упражнений в вашу рутину поможет поддержать стройность и укрепить тело.
Тяга бедрами со штангой
Садитесь на скамью, вытянув ноги, и положите локти позади себя. Согните колени, поднимите бедра, удерживая правильное положение. Сожмите ягодичные мышцы в самой высокой точке, чтобы затем опустить бедра назад и повторите несколько раз для максимального эффекта.
Приседания
Чтобы выполнить упражнение, возьмите по гантели в каждую руку и расставьте ноги на ширине плеч. Медленно опускайтесь в приседания, сгибая колени до уровня бедер или ниже, держа спину прямой, а колени за пальцами ног. Вернитесь в исходное положение и повторите.
Задние дельты
Для выполнения упражнения возьмите две легкие или средние гантели. Встаньте прямо, держа ноги на ширине бедер, и наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой. Поднимите обе руки в стороны, полностью их вытянув, и сожмите лопатки в конце движения. Вернитесь в исходное положение и повторите.
Боковая тяга
Для выполнения этого упражнения используйте выдвижную планку или опорную трубку. Возьмитесь за ручку широким хватом, а затем отведите лопатки вниз и потяните штангу к груди. Сожмите верхнюю часть спины, подводя локти к бедрам, и вернитесь в исходное положение.
Отжимания
Расположите руки шире плеч, пальцы направьте вперед, и примите позу высокой планки. Прижимайте бицепсы к телу и втяните живот, а затем опуститесь к полу, сводя локти под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.
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