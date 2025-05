5 секретов, которые помогут увеличить ежедневную норму шагов

Если вы целый день проводите за столом, все же стоит найти несколько минут для активности. Кроме того, даже в плотном графике можно найти простые и креативные способы оставаться активными.

Для этого ставьте ежедневную минимальную цель шагов и держите это напоминание перед глазами, а также совместите прогулку с рабочим звонком или пройдитесь по офису во время разговора. Что еще поможет вам поддерживать достаточную норму активности, рассказали в Eat This, Not That.

Качественная верхняя одежда

Даже если на улице дождь и морось, это не повод отменять прогулку. Двигаться можно при любой погоде — главное, подготовиться заранее. Для этого выберите удобную теплую одежду и водостойкую обувь, которая сделает выход на улицу более приятным. Кроме того, яркое пальто или любимый аксессуар поднимут настроение и помогут не останавливаться на полпути к цели.

Ходить пешком

Начните делать ежедневные дела пешком - это легкий способ набрать больше шагов без дополнительного времени на тренировки. Так, вместо доставки продуктов к двери, отправляйтесь за ними в магазин самостоятельно, желательно не в ближайший. Даже если вы приехали на машине — припаркуйтесь чуть дальше и превратите каждый метр в маленькую тренировку.

Превратить прогулку в свидание

Превратите общение с близкими в возможность для активности, поскольку прогулки с друзьями или семьей заряжают не только шагами, но и настроением. Это идеальный способ совместить приятное с полезным, особенно в хорошую погоду. Запланируйте еженедельную прогулку с друзьями или используйте время для звонка с родными, чтобы выйти на улицу или хотя бы подвигаться дома. Кроме того, когда есть компания или договоренность, набрать шаги значительно легче.

Выполнять работу по дому

Домашние дела — это прекрасная возможность двигаться больше, даже не выходя из дома. Сочетайте уборку с активностью, и дополнительные шаги наберутся сами собой. Кроме того, так вы не только набираете шаги, но и избегаете беспорядка с незаконченными делами.

Использовать фитнес-браслет

Кроме прогулок с другом или партнером, фитнес-трекер также может стать вашим постоянным напарником в движении. Этот простой гаджет не только подсчитывает шаги, но и мотивирует не останавливаться. Отслеживание активности помогает лучше осознавать цели и двигаться к ним регулярно. Кроме того, напоминание о движении в течение дня — это дополнительный толчок встать и пройтись.

