5 симптомов диабета, которые не стоит игнорировать: эксперты рассказали, на что следует обратить внимание

В Украине сахарный диабет занимает третье место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Им страдают более 1,3 млн человек, около половины из которых, по данным Министерства здравоохранения, не подозревают о своем диагнозе.

Видео дня

При этом развитие болезни грозит возникновением осложнений – вплоть до сердечных приступов, инсультов, потери зрения или поражения почек. Однако эксперты указали на 5 признаков, которые могут свидетельствовать о развитии диабета, пишет Talker News.

Сахарный диабет: ситуация в Украине

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. В Украине эта болезнь занимает третье место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, ее течение часто бывает бессимптомным, что значительно затрудняет диагностику и лечение, а это означает, что масштабы заболевания могут быть в разы больше, отмечают в Минздраве.

Главные истории дня

Существует два основных типа сахарного диабета — первый и второй. У них есть общая черта — повышение уровня сахара в крови, но они возникают по разным причинам и лечатся по-разному.

Диабет 1 типа (инсулинозависимый) возникает, когда собственная иммунная система человека уничтожает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Без этого гормона организм не может усваивать глюкозу, поэтому уровень сахара резко возрастает. Такой тип диабета чаще встречается у детей, подростков и молодых взрослых.

Диабет 2 типа (самый распространённый) — это хроническое метаболическое заболевание, при котором организм вырабатывает инсулин, но клетки теряют к нему чувствительность. Из-за этого глюкоза не может проникнуть внутрь клеток и накапливается в крови, вызывая повышенный уровень сахара.

Болезнь развивается постепенно, часто – без заметных симптомов на начальных этапах. Чаще всего её диагностируют после 40 лет, но всё чаще диабет 2 типа выявляют и у более молодых людей. Основными факторами риска являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, хронический стресс и наследственность.

При своевременном выявлении диабет 2 типа можно контролировать без инсулина – благодаря правильному питанию, регулярной физической активности и таблетированным препаратам, которые повышают чувствительность клеток к инсулину.

Своевременная диагностика диабета — крайне важна. Болезнь может вызвать тяжелые осложнения – сердечные приступы, инсульты, потерю зрения или поражение почек.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты издания Talker News, выделили пять изменений в организме, которые могут указывать на развитие болезни. Они не заменят полноценное обследование, но могут дать понять, что пора пройти проверку.

1. Сухость ног

Ощущение сухости, онемения или жжения в ногах поначалу может вызывать незначительный дискомфорт. Однако довольно быстро он усиливается. По мнению главного врача одного из медицинских учреждений сети WeTreatFeet Podiatry Микаэля Дэниелса, ощущение чрезмерной сухости ног игнорировать не стоит.

"Я вижу многих пациентов с диабетом 2 типа, которые игнорируют ранние предупреждающие признаки... Сначала они кажутся незначительными, но быстро усиливаются. Симптомы – такие, как онемение в стопах, жжение, покалывание, сухость кожи, медленно заживающие порезы или даже просто "мои ноги в последнее время чувствуют себя по-другому" – легко игнорировать, но это важно", – говорит врач.

Подобные изменения в ощущениях в стопах, по его словам, могут указывать на высокий уровень сахара в крови и вызванное этим начало повреждения нервных окончаний. Поэтому вовсе не обязательно, что сухость или онемение стоп – следствие неудобной обуви или длительного пребывания на ногах.

Врач призывает "не игнорировать онемение, покалывание, отек, изменение цвета, трещины на коже или раны, которые не заживают. Если ощущения в ногах ненормальные, этого достаточно, чтобы пройти обследование2.

2. Постоянная усталость и стресс

При развитии диабета 2 типа клетки менее эффективно усваивают глюкозу из крови, что влияет на выработку энергии.

Доктор Джоди-Энн Маклин, представительница международной образовательной онлайн-платформы ThisIsMenopause, отмечает: истощение и усталость человек может испытывать даже после еды. Эти ощущения часто ошибочно связывают исключительно с возрастом или стрессом.

А доктор Кайл Ходебекке, клинический консультант Alpas Wellness, отмечает, что ещё одним признаком диабета 2 типа, который "поначалу может показаться незначительным2, является "постоянное снижение способности выполнять повседневные задачи".

"Кто-то может обнаружить, что больше не может ходить так далеко, как раньше, испытывает проблемы с концентрацией внимания или чувствует сонливость вскоре после еды", – перечисляет "тревожные звоночки" специалист.

3. Сексуальная дисфункция

"В некоторых случаях сексуальная дисфункция, такая как эректильная дисфункция, проблемы с эякуляцией или снижение чувствительности гениталий, может возникнуть из-за повреждения кровеносных сосудов или нервов вследствие хронически высокого уровня глюкозы в крови", – заверила доктор Маклин.

По её словам, такие изменения усиливаются постепенно, поэтому неудивительно, что их часто путают с изменениями, возникающими в процессе старения организма.

"В обществе часто бытует мнение, что снижение сексуальной функции является нормальной частью старения, но в некоторых случаях существуют лечимые основные метаболические факторы, такие как диабет, поэтому их очень важно исключить", – подчеркивает Маклин.

4. Изменения кожи и появление "животика"

Изменения кожи, связанные с диабетом, также часто воспринимаются как проявление процесса старения, так же как и перименопаузальные симптомы, такие как перераспределение жира.

"Есть также несколько симптомов или признаков, которые могут быть связаны с хронически высоким уровнем инсулина, включая изменения кожи, такие как черный акантоз, кожные высыпания и накопление висцерального жира вокруг живота. Уровень инсулина может оставаться повышенным в течение многих лет, прежде чем уровень сахара в крови действительно повысится, поэтому эти симптомы могут быть ранними признаками, указывающими на метаболические проблемы еще до постановки диагноза диабета. "Изменения кожи часто сопровождают старение, и их часто игнорируют, считая частью процесса старения", – говорит Маклин.

Многие из этих симптомов также пересекаются с симптомами перименопаузы, говорит доктор Маклин.

"Симптомы могут быть связаны с гормональными изменениями, поэтому нам нужно убедиться, что мы не упускаем симптомы, которые могут быть связаны с диабетом", — предупреждает она.

5. Размытое зрение

Диабет также может влиять на ваши глаза. Поэтому врачи выделяют несколько изменений, которые могут быть связаны с колебаниями уровня сахара в крови или его длительным повышением.

Доктор Маклин подчеркивает, что чаще всего размытость зрения люди воспринимают как сигнал к тому, что пора начать носить очки – однако это не всегда так.

"Временные колебания уровня сахара в крови могут привести к незначительному отеку хрусталика глаза, что может изменить способ фокусировки света, что, в свою очередь, приведет к ухудшению зрения. Постоянно высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению крошечных кровеносных сосудов в сетчатке в задней части глаза. Это состояние называется диабетической ретинопатией. Размытое зрение на самом деле является довольно распространённым симптомом, который люди не всегда связывают с уровнем сахара в крови. Пациенты иногда думают, что им, возможно, понадобятся новые очки, хотя на самом деле это связано с уровнем сахара в крови", – резюмировала она.

Регулярная диагностика поможет избежать проблем

Поэтому нужно прислушиваться к своему организму . А еще стоит взять за привычку проходить скрининг для раннего выявления диабета. В Украине Минздрав реализует программу "Скрининг здоровья 40+", в рамках которой люди в возрасте от 40 лет могут ежегодно проходить бесплатный скрининг у своего семейного врача.

Также в Минздраве советуют пройти онлайн-тест Центра общественного здоровья, который поможет определить индивидуальный риск развития сахарного диабета II типа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о привычке, которая помогает лучше контролировать диабет 2 типа.

Кроме того, мы писали об 11 продуктах и напитках, которых специалисты по питанию стараются избегать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!