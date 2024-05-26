5 соков для красивой и сияющей кожи: какие напитки в рационе могут улучшить здоровье

Очевидно, что все хотят иметь здоровую и свежую кожу, для которой не нужно дополнительно наносить макияж, чтобы скрыть недостатки. Однако, из-за загрязнения, современного образа жизни и пищевых привычек наша кожа страдает и теряет свой здоровый вид.

Чтобы улучшить состояние кожи и вернуть ей сияние, стоит изменить свой рацион и добавить в него несколько полезных напитков. Какие соки стоит употреблять и о чем стоит помнить желая улучшить состояние кожи, узнавали в OBOZ.UA.

Сок из моркови и свеклы

Это сочетание прекрасно очищает кожу, способствует ее обновлению и насыщению витаминами. В частности, свекла богата питательными веществами как калий, цинк, железо, фолиевая кислота, марганец и витамин С, что очищает кровь и усиливает сияние кожи. Морковь имеет высокое содержание витамина А, который помогает бороться с прыщами, морщинами, пигментацией и неровным тоном кожи.

Сок из огурца и граната

Огурец содержит аскорбиновую и кофеиновую кислоту. Именно благодаря такому составу огуречный сок прекрасно увлажняет кожу и предотвращает задержку воды. Кроме того, гранатовый сок обладает антивозрастными свойствами, способствующими очищению крови, питанию кожи и улучшению ее блеска.

Сок папайя и алоэ вера

Сок папайи улучшает тонус благодаря ферменту папаина, который очищает кожу от загрязнений. Зато сок алоэ вера, богатый витаминами, минералами и гормонами, помогают бороться с проблемами кожи и улучшать ее блеск.

Некоторые приемы для обновления кожи

Кроме этих напитков для здоровья и внешнего вида, следует придерживаться некоторых важных советов. В частности, не забывайте о регулярном потреблении воды, что помогает поддерживать увлажнение кожи. Также, важно предотвращать стресс, спать по 7-8 часов каждую ночь и ограничить время пребывания на солнце. Кроме того, избегайте искусственной косметики и выбирайте натуральные средства по уходу за кожей.

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