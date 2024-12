5 советов для успешного похудения: как правильно поощрять себя во время диеты

Не будьте строгими к себе в питании, поскольку даже небольшие поблажки помогут вам дольше придерживаться здорового режима. Поэтому, хотя бы раз в неделю позвольте себе что-то вкусное, например кусочек пиццы или десерт, однако планируйте эти моменты заранее, чтобы избежать срывов.

Как поощрения помогут поддержать похудение и достичь желаемого результата, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими советами, чтобы сделать похудение более приятным процессом без ощущения ограничения.

Имейте стратегию и спланируйте прием пищи

Планируйте чит-трапезу заранее, желательно на выходные или к особому событию, чтобы насладиться любимой едой без лишних калорий. Сократите калории в течение дня, чтобы сбалансировать общий рацион, а также, чтобы избежать переедания, выбирайте одну категорию удовольствия - десерт, углеводы или коктейли. Остальное оставьте на другой раз, наслаждаясь в меру.

Кроме того, перед таким поощрением съешьте пищу с высоким содержанием белка и клетчатки, например, салат из зелени с куриной грудкой и лимонным соком. Это замедлит пищеварение и обеспечит насыщение при минимуме калорий.

Закажите лучший чит-мил

Пища с высокими углеводами и умеренным содержанием белка может поддержать вашу диету для похудения. Углеводы способствуют повышению уровня лептина, что помогает сжигать жир и снижает аппетит. Белок же важен для насыщения из-за гормонов, регулирующих голод, а также он требует больше энергии для переваривания. Таким образом, если выбрать суши, стейк с картофелем или спагетти с фрикадельками, вы можете получить лучший результат при минимальных потерях.

Кроме того, пища с высоким содержанием жира накапливает жир быстрее, чем пища с углеводами, поскольку жир сохраняется в организме без значительных энергетических затрат. Кроме того, жир не стимулирует уровень лептина, что замедляет метаболизм, а потому избегайте блюд с высоким содержанием жира, таких как кремовая паста, жирная пицца, кляр или темпура.

Будьте ответственными

За неделю можно сбросить около 0,5-1 кг при дефиците калорий в 3500-7000, но еда в ресторане может добавить до 500 калорий всего за одну трапезу. Поэтому, если вы хотите похудеть, ограничьте себя одним поощрением в неделю и не допускайте, чтобы это стало вашей привычкой.

Продолжайте делать правильные выборы, даже если иногда хочется отступить. А тогда, когда вам кажется, что вы проголодались - пейте как можно больше воды. Это поможет поддержать водный баланс и обмануть организм.

Экспериментируйте

Если несколько тренировок не дали результата, возможно, ваш организм нуждается в восстановлении, в частности углеводов или других питательных веществ. Съешьте свое любимое блюдо, поскольку это может поднять настроение и вернуть силы. Кроме того, не решайте все проблемы тренировками, поскольку иногда полезно изменить фокус внимания, например послушав новый плейлист на Spotify.

