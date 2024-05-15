5 советов, как правильно перекусывать, если вы решили похудеть

Решение проблемы лишнего веса тесно связано с регулярными перекусами, необходимыми для поддержания энергии в течение дня. Поэтому разумно перекусывать полезными закусками – фруктами, хумусом и арахисовым маслом. И все же даже с этими "безопасными" продуктами легко переборщить.

В этой статье OBOZ UA расскажет об основных ошибках в перекусах и как их избегать, работая над снижением веса.

Помните о чувстве меры

Прием пищи небольшими порциями в течение дня называется перекусом. Однако, если вы переусердствуете, то несколько сотен калорий, которые вы получаете после каждого перекуса, могут со временем превратиться в лишний вес.

Поэтому составьте график небольших приемов пищи на каждый день. Так, вы сможете контролировать, что и сколько вы едите.

Помните, что продукты с низким содержанием жира не относятся к низкокалорийным

Низкокалорийные закуски считаются важными для похудения, но это не относится к продуктам с низким содержанием жира. В таком случае вы можете получить даже больше калорий, чем от обычной пищи.

Совет: Обязательно проверяйте этикетку с указанием питательной ценности продуктов. И не спешите полностью отказываться от жиров – они важны для нормального функционирования организма.

Не потребляйте больше калорий, чем сжигаете

Хотя организму необходимо "топливо" для тренировок и поддержания энергии после них, не потребляйте больше калорий, чем сжигаете.

Если прошло несколько часов с момента последнего приема пищи, перед тренировкой съешьте немного легкоусвояемых углеводов или выпейте сок.

После тренировки сделайте небольшой перекус, содержащий белок и углеводы, например, греческий йогурт с фруктами.

Чем больше вы пропускаете, тем больше хочется есть

Люди часто прибегают к краш-диетам или пропускают приемы пищи и перекусы, чтобы быстрее сбросить вес. Однако чем больше вы пропускаете, тем больше хотите есть, что приводит к перееданию.

При краш-диетах сокращение дневной калорийности может привести к резкой потере веса, но это замедлит ваш метаболизм, что нежелательно.

Избегайте клетчатки в перекусах

Выбирайте закуски с высоким содержанием клетчатки, содержащие белок или полезные жиры, так как они помогают дольше оставаться сытым, не добавляя лишние калории в рацион.

Клетчатка повышает уровень холецистокинина – белка, отвечающего за состояние сытости. Ваши ежедневные потребности в клетчатке может удовлетворить небольшое яблоко, груша или четверть авокадо.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, каких ошибок следует избегать на пути к похудению.

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