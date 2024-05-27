5 средств, которые помогут контролировать уровень холестерина на дому

Высокий уровень холестерина является основной причиной для возникновения сердечных заболеваний. Контролировать его избыток можно благодаря здоровому рациону, а также полезным привычкам, которые выполняются ежедневно.

Если у вас уже высокий холестерин, вам непременно пригодятся некоторые простые домашние средства для его снижения. Какие именно, узнавали в OBOZ.UA.

Чеснок и зеленый чай

Для снижения уровня плохого холестерина не обойтись без чеснока, который содержит соединение аллицин, что естественно снижает холестерин. Кроме того, помочь сможет зеленый чай, который содержит мощные антиоксиданты, что эффективно снижают уровень плохого холестерина. Таким образом, чеснок можно добавлять для большинства блюд, а в день будет достаточно 1-2 чашки чая, чтобы почувствовать эффект.

Йогурт и семена льна

Увеличьте потребление йогурта и семян льна, чтобы получить облегчение. Йогурт содержит пробиотики, укрепляющие здоровье кишечника и снижающие уровень холестерина, а семена льна имеют в своем составе лигнан, который снижает вредный холестерин и риск сердечных заболеваний. Для получения наилучшего результата эти продукты можно употреблять вместе на завтрак.

Орехи

Орехи, как источник растительного белка и клетчатки, помогают снижать уровень вредного холестерина. Употребление небольшого количества орехов может уменьшить уровень плохого холестерина на 5%.

Дополнительные способы снизить уровень холестерина

Кроме потребления соответствующей пищи, следует придерживаться некоторых советов, которые помогут снизить уровень плохого холестерина и улучшить здоровье сердца. В частности, избегайте пищи с трансжирами и потребляйте больше растворимой клетчатки, содержащейся во фруктах, овощах, фасоли и целых зернах. Не пренебрегайте регулярными физическими упражнениями и попробуйте избавиться от курения и алкоголя.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие продукты помогают снижать уровень холестерина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.