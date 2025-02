5 столбов здорового утра: что поможет ускорить похудение

Ваши утренние привычки и внесение нескольких изменений в режим могут стать ключом к успешному похудению. Для этого стоит обратить внимание на популярные советы, которые помогут начать день и способствовать потере веса.

В Eat This, Not That поделились 5 универсальными советами, которые помогут ускорить потерю веса без дополнительной нагрузки. От простых шагов к эффективным изменениям — предлагаем ознакомиться с этой информацией, чтобы сделать первые часы дня эффективными для вашего здоровья.

Растяжка для тела и разума

Вместо того, чтобы сразу брать в руки телефон, начните утро с 5-10 минут растяжки и упражнений на осознанность. Это поможет снять стресс и подготовить тело к активному дню. Кроме того, растяжка снижает уровень стресса, уменьшая выработку кортизола, что может способствовать снижению веса и повышению уровня энергии.

Пить чай или воду с лимоном

Начните день со стакана воды с лимоном, чтобы активировать пищеварительную систему перед завтраком. Это поможет эффективно перерабатывать пищу в течение дня, поддержать гидратацию и получить заряд витаминов. Также можно заварить теплый чай с имбирем или лимоном, поскольку такой напиток отлично поддерживает пищеварение.

Не пропускать завтрак

Не пропускайте завтрак, ведь он дает энергию на весь день. Начните день с еды, богатой клетчаткой и белком, чтобы утолить голод и поддержать метаболизм. Это может быть, например, протеиновый смузи или небольшая порция овсянки с ягодами и орехами.

Выполнять базовые упражнения

Чтобы быть более последовательными в тренировках, занимайтесь ими сразу после пробуждения — это поможет избежать оправданий и даст больше энергии в течение дня. Если ваша цель — быстрее сжигать жир, делайте кардио натощак по утрам. А если хотите наращивать мышцы, лучше тренироваться позже, когда организм уже заряжен энергией.

Придерживаться схемы питания на день

Если вы не любите готовить или считаете, что это требует от вас много времени, именно планирование еды может стать решением. Поставьте цель планировать приемы пищи на день, чтобы избежать импульсивных и нездоровых выборов. Это поможет вам контролировать калории и выбирать более питательные блюда.

