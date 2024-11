5 тренировочных движений, которые не стоит делать: о чем говорит наука

Когда вы тренируетесь, будьте осторожны с некоторыми упражнениями, поскольку вы можете получить травму при неправильном выполнении. Например, при приседаниях с руками за головой возможно скручивание шейных позвонков, что вызывает боль в шее.

Каких еще рискованных движений следует избегать, чтобы получить только пользу от посещения спортзала и избежать травм? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Вытягивание за шеей

Избегайте упражнений, которые могут напрягать ротаторные манжеты, поскольку это может привести к воспалению. Кроме того, некоторые упражнения, такие как быстрое опускание штанги, также могут также вызвать травмы. Вместо этого попробуйте передние тяги, которые уменьшают нагрузку на плечи и обеспечивают лучший диапазон движений, стимулирующих рост мышц.

Жим плечом за шеей

Подтягивание сзади может повредить плечи во время подъема и создавать чрезмерную нагрузку на акромиально-ключичные суставы, что может привести к травмам. Вместо этого лучше рассмотрите попеременный жим плечами, как безопасную альтернативу. Для этого, сядьте на гимнастический (швейцарский) мяч с гантелями над головой, держа руки прямыми, а ладони направленными друг к другу. Затем, согните левый локоть, опустите левую руку до параллели с полом, а затем поверните и повторите упражнение с правой рукой.

Прямой подъем

Прямой подъем может привести к нагрузке на локтевые суставы и даже тендиниту. Именно поэтому, лучше выбрать подъем в стиле EZ Bar Curls, что обеспечивает более естественное положение локтей. Это снижает риск травм и воспаления, что улучшает эффективность упражнения.

Разгибание ног

Во избежание травм квадрицепсов важно выполнять упражнения, обеспечивающие равномерную нагрузку на тело. Однако, разгибание ног может привести к неравномерному сжатию, что вызывает боль в коленях. Вместо этого выбирайте приседания, как безопасную альтернативу. Чтобы выполнить их, положите гриф на плечи, держите спину прямой и слегка сгибайте бедра. Учтите, что соблюдение правильной формы во время приседаний является критически важным.

Приседания

При традиционных приседаниях вы рискуете не только навредить шее, но и получить низкую эффективность для пресса. Вместо этого попробуйте велосипедные скручивания, которые на 250% эффективнее прорабатывают мышцы пресса и косые мышцы живота. Для этого лягте на спину, поднимите ноги и согните колени под углом 90 градусов. Двигайте ногами вперед и назад, касаясь подмышкой (не локтями) противоположного колена.

