5 тренировок для быстрого похудения: простые упражнения, которые можно выполнять на полу. Видео

Чтобы избавиться от жира на животе, включите в свою рутину упражнения, которые можно выполнять прямо на полу. Они активируют несколько групп мышц, ускоряют метаболизм и укрепляют корпус, помогая достичь более стройной талии без дополнительного оборудования.

В Eat This, Not That поделились комплексом из 5 тренировок на полу, которые можно выполнять с любым уровнем физической подготовки. Выполняйте эти упражнения правильно, сочетая их со сбалансированной диетой и помните, что постоянство и соблюдение рекомендаций - это ключ к успеху.

Тренировка №1: планка

Планка с прикосновением. Примите планку, держа запястья под плечами. Поочередно касайтесь правой рукой левого плеча и наоборот, сохраняя стабильность. Выполните 3 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

Альпинисты. Выполните упражнение в планке, поочередно подводя колени к груди в быстром темпе. Держите корпус напряженным и двигайтесь ритмично. Сделайте 3 подхода по 20 раз на каждую ногу.

Скручивания боковой планки. Станьте в боковую планку, опираясь на локоть под плечом. Повернитесь, коснувшись пола противоположным локтем, и вернитесь в исходную позицию. Выполните 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Подъемы ног в обратной планке. Сядьте, положив руки за спиной так, чтобы пальцы были направлены вперед. Поднимите бедра, держа тело прямым, и поочередно поднимайте ноги вверх. Выполните 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу.

Тренировка №2: пилатес

Растяжка одной ногой. Лягте на спину, поднимите голову и плечи, держа корпус напряженным. Поочередно притягивайте колени к груди, имитируя движение ножниц, вытягивая другую ногу. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Растяжка ног. Лягте на спину, подтяните колени к груди, а затем одновременно выпрямите ноги и руки. Поверните колени назад, сохраняя напряжение в мышцах пресса. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Перекрестие. Лягте на спину, поднимите голову и плечи, принимая руки за голову. Коснитесь правым локтем левого колена, вытягивая правую ногу и поменяйте сторону, задействуя косые мышцы. Выполните 3 подхода по 20 раз.

Тренировка №3: кардио

Велосипедные скручивания. Лягте на спину, держа руки за головой. Коснитесь правым локтем левого колена, вытягивая правую ногу и чередуйте стороны. Выполните 3 подхода по 20 раз в каждую сторону.

Берпи. Встаньте, присядьте, положите руки на пол, перейдите в планку, выполните отжимания, поверните ноги и подпрыгните. Повторите движение 15 раз за подход и сделайте 3 подхода.

Подъемы ног. Ложитесь на спину, держа руки под бедрами. Поднимите прямые ноги вверх, а затем опускайте их почти до пола, не касаясь его. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Тренировка №4: йога

Поза лодки. Сядьте на пол, наклонитесь назад и поднимите ноги, держа руки вперед. Напрягите мышцы пресса и удерживайте баланс на седалищных костях. Выполните 3 подхода по 30 секунд.

Собака мордой вниз. Станьте в планку, поднимите бедра, образуя перевернутую букву V. Затем, вернитесь в планку, держа тело прямым. Выполняйте 3 подхода по 12 раз. Это прекрасно укрепит корпус и мышцы рук.

Собака мордой вверх. Встаньте в планку, опустите бедра, поднимите грудь и посмотрите вверх. Держите руки прямыми, плечи расслабленными, а пресс напряженным. Выполняйте 3 подхода по 15 повторений.

Тренировка №5: стабильность корпуса

Мертвые жуки. Лягте на спину и поднимите руки и ноги к потолку. Опускайте правую руку и левую ногу, держа спину ровной, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

Боковая планка с опусканием на бедра. Станьте в положение боковой планки на предплечье, опускайте бедра вниз и поднимайте назад. Проделайте то же с другой стороны. Сделайте 3 подхода по 12 раз для каждой стороны.

Скручивание. Сядьте на пол, согнув колени и наклонитесь назад. Вращайте туловище, касаясь пола с каждой стороны. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

