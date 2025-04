5 тренировок для кондиционирования тела, которые помогут похудеть. Видео

Чтобы получить подтянутое и сильное тело, добавьте в свой режим тренировки для кондиционирования. Они задействуют несколько групп мышц одновременно, улучшая силу, выносливость и общую физическую форму.

Для выполнения такой тренировки важно соблюдать регулярность и правильную технику, а также сочетать упражнения со сбалансированным питанием с достаточным количеством белка и воды. Какие упражнения помогут быстрее достичь желаемых результатов, рассказали в Eat This, Not That.

Тренировка №1. Круговая тренировка

Прыжки в приседании. Встаньте, держа ноги на ширине плеч и присядьте. Затем, резко подпрыгните, мягко приземлившись и снова опуститесь в приседание. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

Отжимания. Начните в положении высокой планки с руками на ширине плеч. Опустите грудь к полу и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Альпинисты. Начните в положении высокой планки с руками под плечами. Подтягивайте колени к груди поочередно, быстро меняя ноги. Выполните 3 подхода по 20-30 секунд.

Тренировка №2. Махи гирями

Махи гирями двумя руками. Встаньте, поставив ноги на ширине плеч и держа гирю обеими руками. Покрутите гирю между ног, а затем, используя бедра, поднимите ее до уровня груди. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

Махи с гирями одной рукой. Держите гирю в одной руке, а другую руку держите у тела. Выполняйте махи одной рукой, используя силу бедер. Поменяйте руки и повторите. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений на руку.

Приседания с гирями. Держите гирю на уровне груди обеими руками, а локти направьте вниз. Приседайте, сохраняя грудь приподнятой, а пятки на земле. Затем через пятки возвращайтесь в вертикальное положение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Тренировка №3. Тобато

Берпи. Встаньте, выполняйте приседания и положите руки на пол. Переведите ноги в положение планки, выполните отжим, затем прыгните ногами обратно в приседания и прыгните вверх, подняв руки. Выполните 8 циклов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха.

Приседания с прыжками. Станьте, поставив ноги на ширине бедер и присядьте. Сделайте прыжок, мягко приземлитесь и сразу вернитесь в приседания. Выполните 8 циклов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха.

Альпинисты. Выполняйте упражнение, чередуя быстрое подтягивание колен к груди, как в круговой тренировке. Выполните 8 циклов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха.

Тренировка №4. HIIT с собственным весом

Приседания с весом тела. Встаньте, держа ноги на ширине бедер. Приседайте, а затем вернитесь в вертикальное положение. Выполните 4 подхода по 15-20 повторений.

Отжимания. Выполняйте отжимания, придерживаясь техники, указанной в разделе круговой тренировки. Сделайте 4 подхода по 10-12 повторений.

Планка. Встаньте в положение на предплечьях, активируя мышцы коры и ягодиц. Удерживайте позицию от 30 до 60 секунд за подход. Выполните 4 подхода.

Тренировка №5. Гребля

Гребной тренажер. Сядьте на гребной тренажер, закрепив ноги ремнями, и возьмитесь за рукоятку верхним хватом. Проведите ручку через ноги, потяните к груди, а затем вытяните руки и слегка наклонитесь назад, возвращаясь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 500 метров с минутным отдыхом между подходами.

Ренегатные тяги. Начните в положении высокой планки, держа гантели в обеих руках. Следуйте гребок одной рукой, стабилизируя тело другой. Чередуйте руки и выполните 3 подхода по 10-12 повторений на руку.

Повороты с медболом. Сядьте на пол, согните колени и приподнимите стопы, держа медицинский мяч. Поворачивая туловище, постукивайте мячом о землю с каждой стороны. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений в каждую сторону.

