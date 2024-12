5 тренировок, которые активно сжигают калории

Для эффективного похудения недостаточно просто соблюдать диету, поскольку только комплекс из сбалансированного рациона и физической активности способен предоставить желаемый результат. Поэтому, чтобы эффективно сжигать жир, добавьте в свой план высокоинтенсивные тренировки, которые ускоряют метаболизм и повышают частоту сердечных сокращений.

Видео дня

Начинайте с упражнений, которые соответствуют вашему уровню подготовки, постепенно увеличивая интенсивность и соблюдайте регулярность в тренировке. А чтобы быстрее достичь желаемой цели, ознакомьтесь с тренировкой от Eat This, Not That, которая разработана для быстрого похудения.

Тренировка №1: высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

Прыжки с приседаниями. Расставьте ноги на ширине плеч, присядьте и сразу прыгните вверх, тянувшись к небу. Приземлитесь мягко и повторите движение. Сделайте 3 подхода по 15 раз.

Берпи. Встаньте, присядьте и откиньте ноги назад в планку. Сделайте отжимания, вернитесь в приседания и прыгните с поднятыми руками. Выполните 3 подхода по 12 раз.

Альпинисты. Примите позу планки и поочередно подтягивайте колени к груди, быстро меняя ноги. Старайтесь держать высокий темп. Выполните 3 подхода по 30 секунд.

Тренировка №2: табата

Спринт. Бегите максимально быстро в течение 20 секунд, а затем отдыхайте 10 секунд. Повторяйте тренировку в течение 4 минут и сделайте 3 подхода.

Выпады в прыжках. Встаньте в позицию выпада, прыгните и меняйте ноги в воздухе. Приземлитесь в выпаде на другую ногу. Сделайте 3 подхода по 20 повторений.

Велосипедные скручивания. Лягте на спину, подтягивайте противоположное колено к локтю в ритмичном темпе. Выполняйте движения плавно, без резких рывков. Всего необходимо сделать 3 подхода по 15 повторений для каждой стороны.

Тренировка №3: круговая тренировка

Прыжки. Станьте прямо, разведите ноги в прыжке и поднимите руки вверх. Затем вернитесь в исходную позицию и повторяйте движение в течение 1 минуты. Сделайте 3 подхода.

Отжимания. Примите позицию планки, опустите тело к земле и вернитесь обратно. Повторите движение 15 раз и выполните 3 подхода.

Махи гирями. Расставьте ноги на ширине плеч, держа гирю обеими руками. Выполняйте махи между ногами, поднимая ее до уровня груди интенсивным движением. Сделайте 3 подхода по 20 повторений.

Тренировка №4: кроссфит

Прыжки на коробку. Поставьте перед собой прочный ящик, прыгните на него, мягко приземляясь и спускайтесь обратно. Повторите 15 раз, выполнив 3 подхода.

Упражнение с мячом у стены. Присядьте, держа медицинский мяч возле груди. Далее, следует резко встать и бросить мяч в стену. Поймайте мяч и повторите движение. Сделайте 3 подхода по 20 раз.

Прыжки на скакалке. Прыгайте на скакалке с двойным вращением, держа ровный темп. Выполняйте упражнение в течение 1 минуты в 3 подходах.

Тренировка №5: кардио-кикбоксинг

Удары с гантелями. Станьте, держа ноги на ширине плеч, и поочередно выполняйте быстрые прямые удары руками. Работайте интенсивно по 1 минуте, выполняя 3 подхода.

Круговые удары ногами. Поднимите колено и сделайте круговые движения ногой, чередуя ноги. Выполните 3 подхода по 15 повторов на каждую ногу.

Прыжки с ударами. Делайте прыжки с перекрестными ударами руками. Сделайте 3 подхода по 1 минуте на каждую руку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что следует делать, чтобы ускорить потерю лишнего жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.