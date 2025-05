5 упражнений для сжигания жира на плечах

Хотя весна — это время для легкой одежды, однако лишний жир на плечах может помешать вам полностью насладиться сезоном. Чтобы этого избежать, попробуйте пять эффективных упражнений, которые помогут уменьшить жир на плечах и укрепить мышцы.

Видео дня

Чтобы достичь желаемых результатов, важно сочетать силовые тренировки с правильным питанием. В Eat This, Not That поделились упражнениями, которые помогут не только уменьшить жир, но и нарастить мышцы плеч, улучшая их вид.

Отжимания

Начните, поставив руки на ширину плеч и удерживая тело в прямой линии. Опускайтесь, сгибая локти, а затем отталкивайтесь обратно к исходной позиции. Для начинающих можно выполнять отжимания на коленях, а для более опытных - с приподнятым положением ног.

Жим гантелей от плеч

Для выполнения жима гантелей сидя сядьте на скамью, держа гантели на бедрах. Поднимите их чуть выше уровня плеч, ладони направьте вперед. Нажимайте ногами на пол, а спиной оборачивайтесь к спинке скамьи. Затем поднимите гантели вверх, полностью разгибая руки, и медленно опустите их обратно.

Вертикальные ряды

Чтобы выполнить подъем штанги, схватите ее узким хватом, держа ее на уровне талии. Затем согните локти, тяните штангу вверх до уровня груди, держа спину прямой.

Боковой подъем

Для выполнения этого упражнения, держите гантели ладонями к телу. Постепенно поднимайте их до уровня плеч, задержитесь на мгновение, а затем медленно опустите гантели назад.

Разведение рук для задней дельтовидной мышцы

Для выполнения этого упражнения станьте на колено, формируя угол 90 градусов с передней ногой, и наклонитесь вперед. Держа гантели в обеих руках, разведите их до уровня плеч, формируя позицию "крылья", а затем вернитесь в исходное положение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об эффективной тренировке для плеч.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.