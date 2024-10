5 упражнений для улучшения осанки: как избавиться от 'горба на шее'

Достаточно много людей в наше время сталкиваются с проблемой осанки и имеют горб в области затылка, что может вызвать дискомфорт и неуверенность в себе. Однако, даже если эта проблема может казаться слишком тяжелой, существуют способы преодоления этого дефекта и исправления осанки.

Попробуйте эти пять упражнений от Eat This, Not That, которые призваны улучшить внешний вид шеи и спины, а также улучшить самочувствие. Начните выполнять их уже сегодня, чтобы скорректировать осанку и избежать скованности.

Подтягивание подбородка

Выполняйте подтягивания, немного отводя голову назад так, будто вы пытаетесь сделать "двойной подбородок". Задержитесь в этом положении на несколько секунд. Выполняйте это движение несколько раз в день для лучшей техники.

Сжимание лопаток

Сводите лопатки вместе, как будто пытаетесь их соединить. Делайте это упражнение несколько раз в течение дня для укрепления спины. Это поможет поддерживать правильную осанку.

Асана йоги "Кошка-корова"

Попробуйте движение "кошка-корова" для улучшения осанки. Встаньте на руки и колени, затем поочередно округляйте и выгибайте спину, направляя взгляд сначала вниз, а затем вверх. Повторяйте несколько раз, чтобы расслабить мышцы спины.

Растягивание грудных мышц

Для растяжения грудных мышц отведите руки назад, почувствовав легкое напряжение. Выполните это, держась за дверной проем и наклоняясь вперед. Растяжение должно быть ощутимым, но комфортным.

Упражнение "Супермен"

Для выполнения упражнения Супермен лягте на живот, вытянув руки вперед. Поднимите одновременно руки и ноги от пола. Повторите движение 3-4 раза.

