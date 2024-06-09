Пять упражнений йоги на стуле, которые помогут избавиться от жира на 'любовных ручках'

Включение йоги на стуле в вашу фитнес-программу – это мягкий, но эффективный способ задействовать и тонизировать мышцы бедер, живота и поясницы – так называемые любовные ручки. Эти тренировки не только являются малотравматической альтернативой для людей с ограниченными физическими возможностями, но и улучшают гибкость и укрепляют основные мышцы. По словам Eatthis, последовательно выполняя эти пять упражнений йоги на стуле, вы можете ожидать заметных улучшений.

1. Сидячие повороты

Скручивание сидя: Сядьте прямо на стул. Вдохните и выпрямите спину. Выдохните, поворачиваясь вправо и положив левую руку на правое колено. Задержитесь на 15-30 секунд, ощущая растяжение. Повторите с противоположной стороны.

Боковая растяжка: Сядьте ровно, поставьте обе ноги на пол. Вдохните и поднимите одну руку над головой. Выдохните и наклонитесь в противоположную сторону, ощущая растяжение вдоль талии. Задержитесь на 15-30 секунд, затем смените сторону.

Сидящая кошка-корова: Сядьте прямо и положите руки на колени. Вдохните, выгните спину и посмотрите вверх. Выдохните, округлите позвоночник и потянитесь подбородком к груди. Сделайте это действие десять раз.

2. Серия боковых планок на стуле

Планка на стуле: Так же, как и во время боковой планки на полу, но теперь положите локоть на сиденье и создайте прямую линию тела от головы до ног. Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, прежде чем сменить сторону.

Скручивание от колена к локтю: Станьте в положение боковой планки. Правым коленом потянитесь к правому локтю, затем вытяните ногу назад в положение планки. Повторяйте до десяти раз с каждой стороны.

Подтягивание колен к груди: Встаньте вертикально на сиденье, возьмитесь за его ручки, поднимите колени высоко к груди, а затем опустите их вниз. Повторите на каждую сторону по 15 раз.

3. Сидя на велосипеде

Скручивания сидя: Сядьте на край стула, заложив руки за голову. Поднимите правое колено к груди, одновременно подтягивая левый локоть к колену. Повторите 15 раз, затем смените сторону.

Коленные наклоны сидя: Сядьте высоко, взявшись руками за бока стула. Поднимите колени к груди. Держа их вместе, опустите колени вправо, затем влево, сидя на стуле. Повторите 20 раз, чередуя стороны.

4. Позы воина на стуле

Сидящий воин I: Сядьте на стул, согните правое колено и поставьте ступню на пол. Вытяните левую ногу прямо назад, пальцы ног направлены вперед. Поднимите руки над головой, ладонями друг к другу. Задержитесь на 15-30 секунд, затем смените сторону.

Сидящий воин II: Сядьте на стул, широко расставив ноги. Поверните правую ногу наружу и согните правое колено. Вытяните руки параллельно полу, ладонями вниз. Задержитесь на 15-30 секунд, затем смените сторону.

Сидящий воин III: Встаньте впереди стула и крепко положите руки на его поверхность. Активируйте ядро, сжимая и поднимая левую ногу сзади. Ваша стопа должна быть изогнутой. Удерживайте позицию от 15 до 30 секунд, затем смените сторону.

5. Поза "Лодочка на стуле"

Поза лодки сидя: Сядьте на стул, поставив ноги ровно на пол; слегка откиньтесь назад и оторвите ноги от земли, вытянув руки перед собой. Оставайтесь в таком положении от 15 до 30 секунд.

Поза лодки сидя II: С позиции лодки сидя, выполните поворот справа, как в видео, но сидя на стуле. Положите правую руку на стул для поддержки. Задержитесь на 15-30 секунд, затем смените сторону.

Поза лодки сидя с подтягиванием коленей: Сядьте на стул, держась руками за бока. Поднимите оба колена к груди. Вытяните ноги обратно в исходное положение. Повторите 20 раз.

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